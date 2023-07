Prefeitura de Campo Grande garante gratuidade no transporte público para estudantes no Enem e vestibulares

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, sancionou nesta segunda-feira (17) a Lei nº 7.075, que assegura a gratuidade do transporte público para estudantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e nos vestibulares das universidades públicas da Capital nos dias de prova presencial. Com a prova do Enem 2023 marcada para os dias 5 e 12 de novembro e já contando com 47 mil inscrições em Mato Grosso do Sul, essa medida visa atender às necessidades dos estudantes que muitas vezes enfrentam dificuldades de locomoção até o local do exame.

A obtenção da gratuidade será possível mediante a apresentação física ou digital do comprovante de inscrição nos exames, juntamente com um documento do estudante contendo informações legíveis, como nome completo e local e data da prova. A iniciativa atende a uma reivindicação dos jovens que enfrentam desafios para participar dos exames, contribuindo para garantir a acessibilidade e oportunidades igualitárias a todos os estudantes.

Além disso, a Prefeitura também está promovendo o [email protected], um Cursinho Preparatório para o Enem 2023, com aulas iniciadas no último sábado (15). O programa oferece 400 vagas para disciplinas como Redação, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens, Códigos e suas tecnologias, além da preparação em Matemática. As aulas são realizadas na Secretaria da Juventude (Sejuv) e no auditório da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), com horários disponíveis no período vespertino e noturno.

Outra melhoria no transporte público foi a entrega de 71 novos ônibus para renovação da frota no último dia 28 de junho. Essa é a maior renovação realizada nos últimos anos pela administração municipal, representando a substituição de 15% dos veículos para garantir uma idade média de cinco anos na frota. Os ônibus possuem acessibilidade, com duas vagas para cadeirantes, e serão incorporados às linhas de acordo com o cronograma estabelecido pela Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), oferecendo mais conforto e segurança aos usuários.

Com essas iniciativas, a Prefeitura de Campo Grande busca facilitar o acesso e a preparação dos estudantes para os exames, além de promover melhorias no transporte público, tornando a cidade mais inclusiva e apoiando os jovens na busca por um futuro promissor.

