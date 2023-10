Bolsonaro “perdoa” traição dos deputados do PL e cobra mudança da Reforma Tributária

A Reforma Tributária, aprovada na Câmara Federal, contou com aprovação dos 20 dos 99 deputados do PL. O ex-presidente, Jair Bolsonaro, presidente de honra do partido, informou que não é a favor de punir por ter votado a favor do governo de Lula (PT) e não enxerga como traição.

“Temos 80 x 20, não deixou de ser um bom placar. Os 20 deputados estão em algumas regiões do país que por convicção ou outros motivos como por liberação de emendas vão por fisiológicas que estamos nos livrando. Falo claro ao líder do partido que devemos respeitar o artº 53 da Constituição que o deputado é inviolável, e por isso não o expulsaremos. Faz parte da política e não posso radicalizar, mas peço que os eleitores anotem e acompanhem para ver na próxima eleição o comportamento desses parlamentares. A Reforma Tributária ainda é incerta e não sabemos o que acontecerá”, comentou Bolsonaro, em entrevista concedida ao jornal O Estado.

O presidente saiu em defesa do fim da tributação de diversos produtos, como do jet ski, que voltou a ser tributado pelo governo federal. ” O Governo Federal voltará a cobrar o imposto de jet ski que é 18%. Daí os caras falam, vai atingir os ricos. Para com essa história de rico e pobre, meu Deus do céu. Quem faz a manutenção do jet ski não é rico, é uma pessoa, que está empregada lá no local que é guardado no jet ski. O mesmo vai cobrar imposto de veleiro também que eu zerei. Então, a minha política sempre foi reduzir impostos”, comparou.

Bolsonaro alerta sobre a necessidade de mudar no Senado a reforma tributária. “E está acontecendo exatamente o contrário agora, onde o Brasil vai parar, mas devemos fazer a nossa parte, é não desanimar, tá? Nas questões políticas, não achar que anularei meu voto, não interessa, será tudo igual, isso não é verdade, vocês tão vendo agora que isso não é verdade. Essa reforma tributária interessa para todo mundo, querem cobrar mais impostos e no final das contas a carga vai ser maior para todo mundo e todo mundo sofrerá com isso aí, uma política exatamente contrária à nossa.”, concluiu.

