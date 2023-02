Motorista que atropelou e matou ciclista é identificado

O motorista suspeito de ter atropelado e matado a ciclista Damares Oliveira Calheiros, de 27 anos, na madrugada de sexta-feira (10), se apresentou a polícia na tarde deste sábado (11). O caso aconteceu na rua Benjamin Constant na saída para Dourados, no município de Rio Brilhante, a 163 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações do portal Rio Brilhante em Tempo Real, o motorista ficou em silêncio durante todo o depoimento e se apresentou acompanhado de advogado de defesa e portanto ele foi ouvido e liberado. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e omissão de socorro.

O crime

Uma mulher, identificada como Damares Oliveira Calheiros, de 27 anos, morreu após ser atropelada por um carro, por volta da 01h20 da sexta-feira (10), na rua Benjamin Constant na saída para Dourados, no município de Rio Brilhante, a 163 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do portal Rio Brilhante em Tempo Real, a vítima morava nas proximidades e estava de bicicleta, no sentido Dourados-Rio Brilhante quando foi atropelada por um veículo ainda não identificado. O autor do acidente não permaneceu no local e fugiu sem prestar socorro.

A mulher foi arremessada a alguns metros do local do acidente e morreu ao lado de uma cerca. A batida foi tão severa que uma perna da vítima foi decepada, indo parar dentro de um terreno a cerca de 10 metros do corpo.

Ela seguia na pista acompanhada com a irmã, que estava em outra bicicleta e não foi atingida. Ela precisou ser encaminhada para o hospital da região, pois estava em estado de choque e muito abalada com o acidente. A irmã disse que estava um pouco a frente e que Damares foi atropelada quando estava parada.

O Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, Civil e perícia técnica de Dourados estiveram no local dos fatos. O caso segue sendo investigado para identificar o veículo e o condutor. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Dourados para exames de necropsia.