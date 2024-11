Arte na Pele! Com técnicas exclusivas e olhar atento aos detalhes, tatuador revela particularidades e a complexidade da tatuagem realista

Pontilhismo, aquarela, old school, oriental e muitos outros estilos de tatuagem são explorados por diversos artistas, cada um trazendo uma expressão única e pessoal à pele de seus clientes. O realismo, no entanto, se destaca como uma fusão de técnicas e estilos, resultando em obras que transcendem o convencional. Dentro desse universo, o tatuador Kadu Maciel, com 30 anos e uma década de experiência, faz do realismo sua verdadeira profissão artística.

Kadu chegou à Inglaterra em 2012 em busca de oportunidades e trabalhou em diversas funções, como lavador de pratos e segurança. Após enfrentar condições difíceis em um restaurante, decidiu se tornar tatuador, aprendendo de forma autodidata com vídeos online e, depois, fazendo cursos profissionalizantes. Em 2019, viajou ao Brasil para visitar seus pais, mas a pandemia o impediu de retornar a Londres. Ele permaneceu no Brasil, onde consolidou sua carreira de tatuador.

“Sempre gostei de desenhar e criar, mas, apesar de ter esse interesse, nunca me dediquei totalmente a isso. Sou muito perfeccionista e tenho um olhar atento aos detalhes. Esse olhar minucioso, reflete no meu trabalho como tatuador, onde a precisão e os detalhes são fundamentais. Para mim, tatuar vai além de um simples trabalho; é uma forma de eternizar momentos e sentimentos, transformando a pele em uma verdadeira tela de arte”, afirma Kadu Maciel para a reportagem.

Kadu iniciou sua carreira como tatuador explorando estilos que exigem menos técnica, mas antes de tatuar outras pessoas, sabia da importância de praticar. Com o tempo, se apaixonou pelo realismo, focando especialmente em tatuagens de rostos e animais. Esse estilo, reconhecido por sua complexidade, exigiu que Kadu dominasse o uso de linhas finas, sombreamento suave e texturas detalhadas, o que o levou a se tornar uma referência no segmento.

“Acabei me tornando uma referência em tatuagens realistas justamente porque elas são desafiadoras. Muitos tatuadores evitam esse estilo devido à sua complexidade, que envolve linhas finas, sombreamento suave, texturas detalhadas e o uso do preto puro. O realismo é, na verdade, uma combinação de diversos estilos, que se unem para criar um trabalho único e altamente técnico”, destaca.

As tatuagens realistas de Kadu se destacam pela complexidade e precisão, sendo baseadas em linhas finas e detalhadas, já que o realismo não utiliza contornos nítidos. Ele recria rostos, animais e cenas com sombras e minuciosos detalhes, como cílios, cabelo e texturas da pele. Sua técnica exige extrema dedicação e, para garantir a qualidade, Kadu atende apenas um cliente por dia, pois o processo requer tempo e total concentração.

A atenção aos detalhes é uma das principais marcas do trabalho de Kadu, sendo altamente valorizado pela exclusividade de suas tatuagens. Com um estilo técnico, ele também se preocupa com o conforto dos clientes, criando técnicas para minimizar a dor durante as longas sessões. Para quem tem receio de fazer uma tatuagem realista, Kadu recomenda paciência, preparação e a escolha de um tatuador experiente, já que o realismo exige dedicação e pode ser um processo desafiador.

Kadu Maciel Tattoo Studio está localizado na Rua Francisco Bento, 254, no Itanhangá Park, em Campo Grande. Os orçamentos para tatuagens podem ser solicitados pelo telefone (67) 9215-6776. O preço das tatuagens varia conforme o tamanho, a área do corpo, o design e a complexidade do trabalho.

Por Amanda Ferreira

