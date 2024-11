Amigos são atingidos por tiros enquanto tomavam tereré e um deles morre em Rio Brilhante

Homem identificado como Vanderlei Fogliatto, de XX anos, foi morto a tiros, no final da tarde desse sábado (9), em Rio Brilhante, distante 161 quilômetros de Campo Grande, enquanto tomava tereré ao lado do amigo, Arialdo Pereira Vieira, de XX, que ficou ferido.

Conforme boletim de ocorrência, as vítimas estavam debaixo de uma árvore na casa de Arialdo, que mora no assentamento São Judas. Nesse momento, o autor dos tiros, Aparecido do Carmo, chegou de moto e começou a atirar contra os homens.

Vanderlei morreu ainda no local após ser atingido por três tiros. Em seguida, Aparecido deixou a moto que estava e pegou a moto da vítima fatal, uma Honda Broz, dizendo que iria pegar mais munição na casa de outra pessoa.

A Polícia Militar foi acionada e, em posse das informações, foi até o endereço, encontrando o homem na motocicleta. Ele fugiu, mas foi perseguido pelos agentes.

Em certo momento, deixou o veículo para trás e correu para um matagal, mas foi alcançado e preso. Ele negou a autoria do crime, mas a arma utilizada foi encontrada caída no caminho em direção ao mato.

Testemunhas afirmaram que o homicídio aconteceu por desavenças entre os envolvidos, por conta de uma votação para a liderança do assentamento. O caso foi registrado como homicídio por motivo fútil e tentativa de homicídio.

