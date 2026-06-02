Evento terá rodeio e shows de Luan Pereira, Guilherme & Santiago, Bruna Viola e João Gustavo & Murilo

Com entrada gratuita, feira celebra os 38 anos de Sonora entre os dias 3 e 7 de junho, reunindo atrações musicais, rodeio, negócios e gastronomia

Sonora se prepara para uma semana de celebrações em razão dos 38 anos de emancipação político-administrativa do município. Entre os dias 3 e 7 de junho, a cidade será palco da ExpoSonora 2026, evento que reunirá atrações musicais como João Gustavo & Murilo, Guilherme & Santiago e Luan Pereira, competições de rodeio, exposição de negócios e atividades voltadas à população.

Com programação gratuita e expectativa de movimentar milhões de reais, a feira deve atrair visitantes de diferentes regiões, fortalecendo o comércio local e consolidando-se como uma das principais festividades do norte de Mato Grosso do Sul.

A edição deste ano marca mais um aniversário da cidade, fundada em 1988, e terá uma agenda diversificada para públicos de todas as idades. As atividades incluem apresentações artísticas, desfile comemorativo, provas de rodeio entre os dias 4 e 6 de junho e o tradicional almoço comunitário programado para o encerramento das festividades, no dia 7.

Expectativas

Para a organização, a ExpoSonora tem se firmado como um dos principais encontros do agronegócio e do entretenimento na região norte de Mato Grosso do Sul. Segundo o assessor de comunicação da Prefeitura de Sonora e integrante da organização da feira, Éder Bob, os investimentos realizados nos últimos anos foram decisivos para ampliar o alcance do evento.

“A ExpoSonora vem se consolidando cada vez mais. Do ano passado para cá, principalmente, nós promovemos mudanças importantes na estrutura da feira, ampliando os espaços e trazendo novas atrações para o público”, afirmou.

Entre as novidades que contribuíram para essa evolução está a criação de ambientes voltados para toda a família. “Nós trouxemos atrações como a Fazendinha, com mini animais, que teve uma aceitação muito positiva. Também ampliamos os espaços de circulação e convivência para oferecer mais conforto aos visitantes”, explicou.

A arena também passou por transformações para integrar melhor as atrações da programação. “Antes, quem adquiria camarote assistia apenas aos shows. Hoje, o público acompanha tanto o rodeio quanto os shows do mesmo espaço. É um modelo inspirado nos grandes eventos do país, proporcionando uma experiência mais completa”, destacou.

Segura peão!

Entre as iniciativas está o Qualify, seletiva realizada durante a cavalgada para escolher peões da própria cidade que participarão das competições de rodeio. O evento ainda reúne entidades beneficentes e organizações locais, ampliando a participação da sociedade nas festividades.

Programação

A programação comemorativa dos 38 anos de Sonora terá início na quarta-feira, 3 de junho. Às 9h, acontece a recepção das autoridades na Prefeitura Municipal. Em seguida, às 10h, será realizado o ato político de entrega e lançamento de obras, aquisição de equipamentos e assinatura de ordens de serviço, na Rua Roraima, esquina com a Avenida Tancredo Neves.

Já às 16h, a população poderá acompanhar o desfile cívico no Parque da Cidade. Encerrando o primeiro dia de celebrações, às 19h, haverá show gospel com a cantora Soraya Moraes, com abertura da banda Kerigma.

Na quinta-feira, 4 de junho, a ExpoSonora 2026 será oficialmente aberta às 9h. A programação noturna começa às 21h com as disputas do rodeio. À meia-noite, o público poderá acompanhar o show nacional da dupla João Gustavo & Murilo e, logo após, o baile comandado por Lurdinha e Banda.

Na sexta-feira, 5 de junho, a arena volta a receber o público às 21h para mais uma noite de rodeio. Às 00h, sobe ao palco o cantor Luan Pereira e, na sequência, a cantora Bruna Viola dá continuidade à programação musical.

As festividades seguem no sábado, 6 de junho, com a grande final do rodeio marcada para as 21h. À meia-noite, a dupla Guilherme & Santiago será a principal atração da noite, seguida pelo baile com Fábio Cunha e Batidão. O encerramento acontece no domingo, 7 de junho, a partir das 11h, com almoço comemorativo gratuito à base de churrasco e a realização do tradicional Baile Carapé.

Amanda Ferreira

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