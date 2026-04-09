Luan Santana renova contrato com Sony Music em noite de celebração em São Paulo

Após 5 anos de parceria, o cantor celebra nova fase com a gravadora enquanto vive momento histórico na carreira, com turnê de maior bilheteria no Brasil



Em um encontro descontraído, regado a coquetel, no escritório do cantor em São Paulo, na noite de quarta-feira (8), Luan Santana assinou a renovação de seu contrato com a Sony Music, com a presença da equipe da alta direção e presidência da gravadora: Cristiane Simões, André Vilella e Fernando Cabral. Acompanhado do seu pai e empresário, Amarildo Santana, o sertanejo celebrou mais um importante capítulo da parceria iniciada em 2021.

O novo contrato contempla o desenvolvimento de três projetos ao longo dos próximos quatro anos, reforçando o compromisso entre artista e gravadora na construção de novos momentos marcantes para a carreira do cantor.

A renovação chega em hora perfeita, com Luan lotando arenas pelo Brasil e pelo mundo com a turnê “Registro Histórico”, que vendeu mais de 200 mil ingressos só na pré-venda 3′ cinco cidades e esgotou shows em São Paulo e Belo Horizonte.