Luísa Sonza abre temporada 2025 do MS ao Vivo com recorde de público em Campo Grande

A noite de domingo (04) marcou um início grandioso para a edição 2025 do MS ao Vivo, com a apresentação de Luísa Sonza em Campo Grande. A artista pop de 26 anos levou 40 mil pessoas ao Parque das Nações Indígenas, quebrando o recorde de público do projeto, que acontece mensalmente.

O show integra a “Escândalo Íntimo Tour”, série de apresentações baseadas no álbum mais recente da cantora, que leva o mesmo nome, além de incluir sucessos que marcaram sua carreira nos últimos anos. Carismática, Luísa não deixou de lado momentos emocionantes: em uma das partes mais comentadas da noite, ela homenageou Marília Mendonça ao cantar com o público a música Melhor Sozinha Remix, parceria lançada em 2021. O tributo repercutiu nas redes sociais, onde vídeos do momento viralizaram.

Realizado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, através da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e da Fundação de Cultura (FCMS), o MS ao Vivo tem apoio do Sesc-MS e visa fomentar o cenário artístico local por meio de uma programação intensa de shows nacionais ao longo do ano. Em 2024, nomes como Zeca Baleiro, Chico César, Anavitória, Natiruts e Marina Sena passaram pelo palco do evento.

A edição de maio com a apresentação de Sonza foi apenas o começo de uma agenda que deve movimentar o calendário cultural do Estado em 2025. As próximas datas e atrações são:

15/06: Atitude 67

13/07: João Gomes

17/08: Vanessa da Mata

07/09: Liniker

12/10: Michel Teló

23/11: Atração surpresa

