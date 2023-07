Sábado será de tempo seco com temperaturas acima dos 30ºC

A previsão do tempo para hoje (8), é de tempo estável, mas com variação de nebulosidade devido à atuação de uma massa de ar seco que se encontra em Mato Grosso do Sul. As temperaturas seguem amenas no início da manhã, mas o calor vai predominar no período da tarde.

Conforme informações do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a variação atmosférica de uma massa de ar seco, cria um bloqueio atmosférico inibe a formação de nuvens e deixa o tempo seco no estado. As temperaturas seguem amenas no amanhecer, com leve sensação de frio, e sobem rapidamente durante o dia, com máximas que podem ultrapassar os 32°C. As menores temperaturas são previstas para hoje (8), será na região de Três Lagoas, com minimas de 14°C, e a máxima deve se aproximar dos 32ºC.

No pantanal sul-mato-grossense, as temperaturas pela manhã será de 22ºC em Aquidauana e 23ºC em Corumbá. Já no período da tarde, os termômetros não devem avançar os 32ºC. Em Ponta Porã, amanhã com 20ºC, mas as temperaturas sobem e e não deve ultrapassar os de 26ºC. Já em Campo Grande, os termômetros marcam no período da manhã, 20ºC, mas não deve ultrapassar os 29ºC.

Segundo a Cemtec, período da tarde prevalecem baixos valores de umidade relativa do ar, que podem variar entre 20 e 40% para o estado. Índices muito abaixo do ideal e, por isso, recomenda-se beber bastante líquido e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia.

