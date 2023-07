Polícia Civil divulga cartaz com suspeito de esquartejar jogador de futebol

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, procura por Danilo Alves Vieira da Silva, de 19 anos. Ele é o principal suspeito de matar a tiros e depois esquartejar o corpo do jogador de futebol, Vinícius Skulny Pedrosa, 19, no último final de semana, após uma festa na cidade paraguaia de Pindoty Porã, que faz fronteira com Sete Quedas – cidade a 467 km de Campo Grande.

Pelas redes sociais, as equipes de investigações divulgou o número de contato para a localização de Danilo. As denúncias podem ser realizadas de forma anônimas atrásves pelo telefone (67) 3479-1480.

Ainda na tarde de ontem (5), a Justiça de Mato Grosso do Sul expediu um mandado de prisão contra o acusado, após a reprodução simulada baseada em depoimento da ex-namorada de Hugo, Rubia Joice de Oliver Luivisetto. Ela se encontra presa, também acusada de participação do crime.

Prisão da ex-namorada

Rúbia Joice está presa desde da última segunda-feira (3), quando se apresentou acompanhada de seus advogados na Delegacia de Polícia de Tacuru. Ela foi interrogada na tarde de ontem (4), em Sete Quedas.

Segundo informações policiais, a jovem pode estar relacionada na morte do jogador, mas ela negou em todos os momentos quem cometeu o crime. Ela também nega está envolvida e também ter atraído Hugo até a casa dela. Ainda em depoimento na segunda-feira (3), a jovem também negou qualquer participação no esquartejamento do atleta.

Na tarde de ontem (4), a jovem admitiu que mentiu em seu primeiro depoimento detalhando os últimos momentos de Hugo. Ela esteve em Sete Quedas na tarde de ontem, participando da simulação do crime.

Os detalhes da investigação e também do depoimento da jovem, serão divulgados, amanhã, às 10h, durante uma coletiva de imprensa marcada pela Polícia Civil do município.

