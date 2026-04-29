Sesc Camillo Boni realiza ‘Feira de Negócios do Sesc 60+’ no dia 5 de maio

O Sesc Camillo Boni irá promover, no dia 5 de maio, das 11h às 20h, a Feira de Negócios do Sesc 60+, na Sala de Jogos da unidade. O evento tem entrada gratuita e é aberto ao público.

A feira reúne empreendedores participantes do programa ‘Sesc 60+’, com exposição e comercialização de produtos artesanais de diferentes segmentos, como tapetes, crochê, cerâmica, café, biscoitos, semijoias, mel e derivados.

Com temática voltada ao Dia das Mães, a programação inclui o sorteio de duas cestas de produtos entre os participantes ao longo do evento.