Sesc Camillo Boni realiza ‘Feira de Negócios do Sesc 60+’ no dia 5 de maio

O Sesc Camillo Boni irá promover, no dia 5 de maio, das 11h às 20h, a Feira de Negócios do Sesc 60+, na Sala de Jogos da unidade. O evento tem entrada gratuita e é aberto ao público.
A feira reúne empreendedores participantes do programa ‘Sesc 60+’, com exposição e comercialização de produtos artesanais de diferentes segmentos, como tapetes, crochê, cerâmica, café, biscoitos, semijoias, mel e derivados.
Com temática voltada ao Dia das Mães, a programação inclui o sorteio de duas cestas de produtos entre os participantes ao longo do evento.
A iniciativa busca incentivar a geração de renda, promover a troca de experiências entre os participantes e ampliar a visibilidade da produção local.
O Sistema Comércio MS é composto por Fecomércio MS, Sesc MS, Senac MS, IPF e sindicatos empresariais. A entidade é presidida por Edison Araújo e administrada pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), presidida por José Roberto Tadros.