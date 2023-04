Aprenda a fazer quiche com ovo e queijo que fica pronta em uma hora

Ingredientes:

2 colheres de sopa de manteiga sem sal, mais um pouco para

untar a forma.

1 colher de sopa de migalhas de pão.

2 xícaras cheias de champignons finamente fatiados

1 xícara de queijo ralado, por exemplo gruyère, emmenthal ou cheddar

1 xícara de creme de leite

1 xícara de leite integral

4 ovos levemente batidos

½ colher de chá de sal kosher

½ colher de chá de pimenta-do-reino moída na hora

½ colher de chá de noz-moscada ralada na hora

¼ xícara de parmesão ralado na hora (cerca de 30 gramas)

1 colheres de chá de cebolinha finamente picada, para servir

Modo de fazer:

Aqueça o forno a 160ºC com a grade posicionada no alto, unte generosamente com manteiga uma travessa funda de 20 cm, redonda, quadrada ou oval, e cubra o fundo muito bem com

migalhas de pão. Aqueça as 2 colheres de sopa de manteiga numa panela grande

no fogo médio para alto.

Quando a manteiga estiver derretida e espumando, acrescente os cogumelos e refogue até estarem levemente marrons, cerca de três a cinco minutos. Espalhe os cogumelos refogados e o queijo ralado sobre as migalhas de pão.

Bata o creme, o leite integral, os ovos, sal, pimenta e nozmoscada. Despeje a mistura sobre o queijo ralado. Polvilhe o parmesão ralado por cima e asse até estar dourado em cima e o creme estar mais ou menos firme no centro (cerca de 45 minutos).

Retire do forno e deixe esfriar por cinco a dez minutos, antes de servir. Distribua a cebolinha picada por cima, corte em fatias ou retire porções com uma colher e sirva.

