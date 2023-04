Reconectando MS e MT por meio da dança

Projeto “Circulação inDeriva” promove apresentações gratuitas em Campo Grande, Aquidauana e Anastácio

Nesta sexta-feira (21), o projeto “Circulação inDeriva” começa a apresentar espetáculos de dança gratuitos à população de Campo Grande, Aquidauana e Anastácio. Visando reconectar Mato Grosso e Mato Grosso do Sul por meio da dança, os espetáculos serão hoje, na praça do Papa.

No sábado (22), será na praça dos Estudantes, no município de Aquidauana e, no mesmo dia, em Anastácio, na praça próxima à rodoviária. No domingo (23), as apresentações retornam para Campo Grande e acontecem no parque Jacques da Luz, nas Moreninhas 3 e no bairro Noroeste.

Para encerrar a programação, na segunda-feira (24), o projeto exibe uma mostra de videodança, na Casa de Ensaio. Após circular por Mato Grosso do Sul, o elenco realizará cinco apresentações no Estado de Mato Grosso.

O projeto surge da ideia de reconectar um elo que marca a história de dois Estados que já foram únicos, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, cuja divisão territorial ocorreu em 1977 e criou o MS, que hoje possui modos e costumes próprios de coexistir.

Idealizado pelos artistas de dança Ralfer Campagna e Jackeline Mourão, o “Deriva” é direcionado para todas as idades, é realizado em praças, parques, orlas e outros lugares de permanência e propõe uma reocupação do espaço. No ano passado, o projeto “Circulação inDeriva” foi contemplado pelo Prêmio Funarte Circulação e Difusão da Dança – 2022, no qual competiu com outros 30 projetos artísticos, no segmento da dança, provenientes das cinco regiões do Brasil.

“Interagimos com a arquitetura, levando a ideia de ‘enxergar’ a cidade. Um espaço que é público, é nosso, mas que também é cheio de regras, privatizações, normas que direcionam o que pode e o que não pode fazer. Ele vem para provocar limites e mostrar que há muitas maneiras de ocupar os espaços”, explica Ralfer.

O artista ainda conta o que a circulação pelos dois Estados deve proporcionar ao público. “Este fato marcante abre perguntas sobre o que há em comum nesses quase 46 anos de divisão. Estar em trânsito pelas cidades dos dois Estados proporcionará uma deriva investigativa nas memórias corporificadas que unem, separam e constituem cada lugar minimamente, promovendo aproximações e trocas de experiências entre artistas, trabalhadores da cultura e públicos locais”.

Além do espetáculo de dança, a dupla exibirá uma mostra de videodança, de duração de 30 minutos, nesta sexta-feira (21), na praça do Papa, em Campo Grande, por volta das 19h. E, na próxima segunda-feira (24), eles o exibem para os alunos e alunas do projeto “Brincaturas e Teatrices”, na Casa de Ensaio, também em Campo Grande.

Após o encerramento das apresentações, a mostra será exibida em Cuiabá (MT), junto com os espetáculos, visto que o projeto circulará pelos dois Estados.

Somando forças com o cineclube TransCine – Cinema em Trânsito, que é um cinema itinerante, o objetivo da mostra, segundo Ralfer, é a aproximação do público com a linguagem que surge no encontro da dança com o audiovisual. “Ela vem com o intuito de aproximar as pessoas dessa linguagem, que surge no encontro da dança com o audiovisual e vem construindo seus modos e fazeres próprios de fruir. A arte e a cultura é um direito, assim como ocupar os espaços urbanos. Estar nos bairros e fora das salas de cinemas é uma micropolítica que propõe minimamente esse direito.”

Plataforme-se

Os dançarinos integram o programa de ações “Plataforme-se”, criado em 2017, que tem interesse em pesquisar as relações entre dança, corpo, câmera, cidade e videodança. Juntos, eles planejam as atividades do programa, como essa do espetáculo-intervenção “Deriva”, que será apresentado na Capital e no interior do Estado.

Outras ações que marcam a trajetória do “Plataforme- -se” são a Mostra CTA (Corpos Transeuntes em Ação), a série “Fronteiras” (em que artistas locais e de várias regiões do Brasil, performam a cidade e suas histórias de vida) e o recente projeto “Circuito Plataforme-se”, uma mostra de obras cênicas com danças e desempenhos para espaços urbanos e alternativos.

Conquista

Em 2022, o projeto “Circulação inDeriva” foi contemplado pelo Prêmio Funarte Circulação e Difusão da Dança – 2022, no qual competiu com outros 30 projetos artísticos, no segmento da dança, provenientes das cinco regiões do Brasil. Para Ralfer e Jackeline, a conquista foi motivo de felicidade. “Foi uma alegria ser selecionado nesse edital, porque mostra que estamos realizando um trabalho de qualidade. E estamos mais felizes ainda, porque essa é a primeira circulação nacional do ‘Plataforme-se’”.

Serviço:

As apresentações de dança do projeto “Circulação inDeriva” são gratuitas e ocorrerão em horários aleatórios, em todos os locais. Nesta sexta-feira (21), o espetáculo e a mostra de vídeodança serão na praça do Papa, em Campo Grande, às 19h.

Em Aquidauana, o espetáculo ocorrerá neste sábado (22), na praça dos Estudantes e, no mesmo dia, será apresentado também em Anastácio, próximo à rodoviária da Franciella Cavalheri (Cravo Filmes) cidade.

No domingo (23), o projeto retorna a Campo Grande, com intervenção no período da tarde, no parque Jacques da Luz, localizado no bairro Moreninhas 3, e no Noroeste. Para encerrar a programação, na segunda-feira (24), será exibida a mostra de videodança, exclusivamente aos alunos do projeto “Brincaturas e Teatrices”, na Casa de Ensaio. Mais informações pelo Instagram: @plataformese.

Por Livia Bezerra – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

