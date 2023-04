Homem morre eletrocutado ao tocar em fio de alta tensão na BR-262

Um caminhoneiro de 32 anos, identificado como Eliel Pereira Insabralde, morreu eletrocutado na tarde de ontem (21), ao tocar em um fio de alta tensão que caiu sobre a caçamba de seu caminhão. O caso ocorreu na BR-262, em Ribas do Rio Pardo, cidade a 103 quilômetros de Campo Grande. Na cabine do veículo estava uma criança de cinco anos, filho da vítima.

Conforme o boletim de ocorrência, Eliel conduzia um caminhão basculante pela BR-262 quando parou em frente a empresa Polimix. Ao descer do veículo, sem perceber, ele tocou na caçamba que estava eletrificada, recebeu uma descarga elétrica e veio à óbito.

Funcionários da empresa relataram aos policiais que assim que ouviram o barulho da explosão foram ao local mas encontraram a vítima já sem vida no chão e, que a caçamba estava tocando a fiação elétrica. Os funcionários também gritaram para que a criança permanecesse dentro do veículo, evitando outro acidente.

Após acionarem o socorro, a corrente elétrica foi desligada pela empresa de energia e a criança foi socorrida sem ferimentos e levada para hospital da região. O corpo de Eliel foi encaminhado ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) para exame necroscópico e o caso foi registrado como morte a esclarecer.

