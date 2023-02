Caminhão móvel do ‘BBB 23’, ‘enterro dos ossos’ e muito rock são opções na Capital

Confira a nossa agendona cultural e escolha a melhor programação de lazer e entretenimento

O feriado do carnaval acabou, mas a programação para o fim de semana está recheada de diversão. E, como dizem por aí, agora sim o ano começou! Para os fãs do “Big Brother Brasil 2023”, que não perdem uma edição da casa mais vigiada atualmente, a novidade é o Caminhão Pormade Móvel BBB23 no Shopping Norte Sul Plaza, que chega já nesta sexta-feira.

A cada porta aberta, uma Big surpresa com interações e tecnologia. Você poderá se sentir dentro do programa com os papéis de parede e portas que estão por lá, além de viver uma experiência magnífica num cenário colorido, que poderá render ótimas fotos para as redes sociais.

E os foliões que aproveitaram muito o carnaval, mas ainda querem cair na folia 2023, tem “enterro dos ossos” neste fim de semana! O bloco Capivara Blasé realiza, no sábado, o encontro a partir das 18h30 no bairro Taveirópolis, já o do Farofolia se reunirá no domingo, às 17h, na Estância das Flores.

Para quem adora um bom show de rock ou um flashback, os bares Irlandês Pub e Blues Bar estão prontinhos para te receber! Na sexta, O Irlandês Pub realiza um show de rock a partir das 18h. Já o o Blues promove a noite do flashback a partir das 20h.

Confira a nossa agenda do fim de semana e veja qual o melhor lugar para se divertir.

24/2 – Sexta-feira

Shopping Campo Grande

A programação no Shopping Campo Grande começa às 17h no Quintal Sesc e só termina às 22h. Com apresentação do “Batucando Histórias”, espetáculo teatral com Trupe Guavira e show musical com Vozmecê.

Circo dos Sonhos

Instalado no Shopping Campo Grande, o Circo dos Sonhos está no seu último fim de semana em cartaz, com sessões às 20h nesta sexta. Você que ainda não levou a garotada, corre para garantir a diversão deles nessas últimas sessões. Ingressos estão à venda no Shopping ou pelo site www.circodossonhos.com

Magic Tigre Dente de Sabre

O Parque Temático Magic Tigre Dente de Sabre possui um enorme tobogã inflável, no formato do animal, com mais de seis metros de altura, além de uma piscina com mais de 280 mil bolinhas e um escorregador. Ele está localizado na área central do Shopping Campo Grande, e na sexta-feira funciona das 10h às 22h, sendo R$ 40 o ingresso para 30 minutos de parque.

Shopping Norte Sul Plaza

O Som do Sesc leva para o palco o artista Silveira Soul a partir das 18h, na praça de alimentação do Shopping Norte Sul Plaza. A atração é gratuita. E para quem está pensando em assistir a um filme na sexta-feira, o Cinépolis está com a promoção Todos Pagam Meia, de segunda a sexta. Corre para aproveitar! Os jogos e a biblioteca do shopping funcionam gratuitamente das 15h às 20h, com jogos de tabuleiro, biblioteca e área de lazer no Espaço Sesc, ao lado da loja Riachuelo.

Caminhão Pormade Móvel BBB23

Atenção, fãs de “Big Brother Brasil”! A Pormade Portas estacionará o Caminhão Pormade Móvel BBB23 no Shopping Norte Sul Plaza nesta sexta- -feira a partir das 10h, fechando somente às 22h da noite, com os papéis de parede e portas que estão no programa. A cada porta aberta, uma Big surpresa com interações e muita tecnologia. O caminhão está instalado na portaria C, saída pela loja Stilo A.

Eco Park

O maior parque aquático de Mato Grosso do Sul está funcionando nesta sexta-feira das 9h às 18h, com o day use custando R$ 70 para adultos e R$ 50 para crianças de 6 a 11 anos. Crianças de zero a 5 anos não pagam. Convidados de sócio pagam R$ 50 em qualquer dia da semana, acompanhado do associado. Mais informações: (67) 2020- 0709 (WhatsApp)

Vitinho Park

Instalado no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, o Vitinho Park está com passaporte custando R$ 40 nesta sexta-feira, das 18h às 22h. O valor é referente a meia-entrada, pois o parque está com a promoção Todos Pagam Meia. O Bosque dos Ipês fica na Av. Cônsul Assaf Trad, 4.796, bairro Parque dos Novos Estados.

Blues Bar

O bar de Blues e Rock terá uma noite de flashback nesta sexta-feira a partir das 20h, com DJ Sammy e a Rainha do Flashback Patty Araújo. Os ingressos são limitados e serão vendidos apenas na hora por R$ 30. O endereço é: Rua 15 de Novembro, 1.186, Centro. Para mais informações, é só acessar o Instagram do bar: @bluesbarms.

O Irlandês Pub

Nesta sexta-feira, as bandas Monsters e Keflas levam muito rock para O Irlandês Pub, localizado na Avenida Afonso Pena, 1.650, a partir das 18h. Até as 20h da noite, a entrada é gratuita, e para quem entrar depois o valor é de R$ 20. Mais informações: (67) 99262-2087.

Tatu Bola Bar

O bar mais badalado de São Paulo, Tatu Bola, chegou a Campo Grande em novembro do ano passado, com uma decoração descontraída e detalhes inspirados em boteco. Nesta sexta, a atração do bar é o Alex Oliveira (ou “Lekão”), que leva um estilo pop rock para a galera a partir das 19h30. O Tatu Bola fica na Rua Espírito Santo, 851. Para mais informações, o Instagram do local é: @tatubola.bar

25/2 – Sábado

Magic Tigre Dente de Sabre

No sábado, o parque temático funciona das 10h às 22h, com ingresso custando a R$ 40 para 30 minutos. Ele está localizado na área central do Shopping Campo Grande. A criançada tem até o dia 14 de março para se divertir no Magic Tigre Dente de Sabre.

Circo dos Sonhos

O Circo terá três espetáculos no sábado, com sessões às 15h, 17h30 e 20 horas. Para comprar os ingressos, é só acessar o site: https://www.circodossonhos.com/ ou se dirigir até o Shopping Campo Grande, onde ele está instalado.

Shopping Norte Sul Plaza

No Espaço Sesc, ao lado da Riachuelo, o espetáculo infantil “Varietê do Lima” com Anderson Lima anima a criançada no horário das 15h, e outra sessão às 16h30, com entrada gratuita.

Caminhão Pormade Móvel BBB23

No sábado, o Caminhão Pormade Móvel BBB23 continua no Shopping Norte Sul Plaza, das 10h às 22h permitindo ao visitante se imaginar no cenário colorido da casa do “Big Brother Brasil”. O caminhão está na portaria C, saída pela loja Stilo A.

Shopping Bosque dos Ipês

Para os fãs de futebol, no sábado, a partir das 17h30 o shopping transmite o Campeonato Paulista, onde os times São Paulo e São Bernardo se enfrentam. O telão estará na praça de alimentação.

Eco Park

Por ser fim de semana, no sábado o parque aquático está com o day use a preço de R$ 100. As crianças de 6 a 11 anos pagam R$ 50 cada, em qualquer dia da semana. Mais informações: (67) 2020-0709 (WhatsApp).

Vitinho Park

Opção de diversão para crianças e adultos, o Vitinho Park funciona em duas sessões no sábado, sendo a primeira das 14h às 18h por R$ 40, e a segunda sessão das 18h às 22h custando R$ 60. Aos fins de semana e feriados, comprando a pulseira VIP, é possível andar em todos os brinquedos das 14h às 22h pagando R$ 60 no passaporte.

Clube União dos Sargentos

No sábado, o clube realiza um Show Baile das 20h à 0h com Amâncio Cabrera e banda. O show será na sede do clube localizada na Rua Terenos, 481, bairro Amambaí. Mais informações: (67) 99220-7752.

Blues Bar

Sábado é a vez de o Metal tomar conta do Blues Bar, com Slipknot e mais sete tributos em apenas uma noite. Os ingressos estão à venda no site: https://www.sympla.com.br/produtor/ bluesbarms. Para mais informações, acesse o Instagram do bar: @bluesbarms

O Irlandês Pub

A agenda de sábado no Irlandês Pub terá “Bortoti convida” com a abertura do Projeto Start a partir das 20h na Avenida Afonso Pena, 1.650. A entrada custa R$ 20. O contato para mais informações é: (67) 99262-2087, ou no Instagram: @o_irlandes_pub.

Tatu Bola Bar

Localizado na Rua Espírito Santo, 851, o Tatu Bola Bar terá um sábado de muito samba, iniciando às 15h da tarde com o Grupo Simbora, que deve encerrar às 19h. A partir das 20h, Rita Hills Hils entra no palco cantando ritmos variados até as 23h59. Mais informações podem ser obtidas por meio do perfil do Instagram: @tatubola.bar.

Capivara Blasé

Após atrair multidões no carnaval de Campo Grande, o bloco Capivara Blasé fará um último encontro neste sábado, com o “enterro dos ossos” às 18h30, na Rua Eva Lacerda de Farias, 740, no bairro Taveirópolis. As atrações da festa serão Chokito e Koisabamba. Os ingressos são limitados e estão sendo vendidos no site: https://www.sympla.com. br/evento/enterro-dos-ossos- -capivara/1889846

26/2 – Domingo

Circo dos Sonhos

No domingo, o Circo realiza suas últimas sessões às 15h, 17h30 e 20 horas. Ingressos podem ser adquiridos no Shopping Campo Grande ou pelo site www.circodossonhos.com

Magic Tigre Dente de Sabre

O Parque Temático Magic Tigre Dente de Sabre fica até o dia 14 de março na área central do Shopping Campo Grande, funcionando das 10h às 21h no domingo. Para aproveitar o parque, o ingresso custa R$ 40 para 30 minutos.

Shopping Norte Sul Plaza

No domingo tem contação de histórias com a Trupe Guavira no Shopping Norte Sul: uma sessão às 15h e outra às 16h30, no Espaço Sesc, ao lado da loja Riachuelo. Os jogos e biblioteca também continuam disponíveis das 15h às 20h no mesmo local.

Shopping Bosque dos Ipês

No espaço ao lado da loja Riachuelo, acontece a Missa no Bosque no domingo, a partir das 11h, uma ação religiosa da Paróquia Senhor do Bonfim, em Campo Grande. Das 12h às 14h tem Sesc no Bosque, na praça de alimentação do shopping, com o cantor Jerry Espíndola. A partir das 15h, Santos e Corinthians disputam o Campeonato Paulista, e a transmissão também será na praça de alimentação.

Caminhão Pormade Móvel BBB23

Para você que quer conhecer as portas mais vigiadas do Brasil no domingo, a Pormade Portas estará com o caminhão Pormade Móvel BBB23 na portaria C do Shopping Norte Sul, das 12h às 20h, na saída pela loja Stilo A. O caminhão ficará no shopping até o dia 28 de fevereiro.

Farofolia

O bloco que realizou sua primeira edição de carnaval na Esplanada Ferroviária este ano, Farofolia, realizará o “enterro dos ossos” no domingo, com entrada gratuita na Estância das Flores. O evento começa às 17h.

O Irlandês Pub

No domingo a atração do Irlandês é o Projeto Start, a entrada é gratuita até as 20h, e após esse horário, custa R$ 10. O telefone para mais informações é: (67) 99262-2087.

Tatu Bola

O Grupo Simbora agita o público do Tatu Bola das 15h às 19h no domingo com muito samba. A partir das 20h, quem comanda a música no local é a Ellen Américo, levando MPB de muita qualidade para a galera até as 23h59.

Clube União dos Sargentos

O clube realiza no domingo o “Domingueira Mania”, a partir das 19h30, com show da banda Eco do Pantanal. O endereço é: Rua Terenos, 481. Os convites para meia-entrada estão a R$ 10, e inteira R$ 20. Mais informações: (67) 99220-7752.

Eco Park

O day use durante o fim de semana no parque aquático, inclusive domingo, está a R$ 100 para adultos. Crianças de 0 a 5 anos não pagam entrada. Crianças de 6 a 11 anos pagam R$ 50. Reforçando que para o day use infantil é necessária a apresentação de documento. O contato para mais informações é: (67) 2020-0709 (WhatsApp)

Vitinho Park

Instalado luxuosamente no Shopping Bosque dos Ipês, no domingo o Vitinho Park funciona em duas sessões, uma começa às 14h e termina às 18h custando R$ 40, e a outra vai das 18h às 22h com o passaporte a preço de R$ 60. Comprando a pulseira VIP, também no domingo, é possível andar em todos os brinquedos das 14h às 22h pagando R$ 60 no passaporte.

