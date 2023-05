Policiais apreendem R$1 milhão de produtos de descaminho em depósitos da Capital

Na tarde de ontem (3), agentes da Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (GARRAS) aprenderam mais de R$ 1 milhão em mercadorias contrabandeadas do Paraguai. As mercadorias foram encontradas em depósitos instalados em bairros de Campo Grande.

Segundo a polícia, a ação é uma continuidade da Operação Hórus, visando combater crimes como o tráfico de entorpecentes e também de contrabando e descaminho.

Durante o patrulhamento, os policiais receberam denúncias de dois depósitos de contrabando em Campo Grande, nos quais haviam diversos produtos ilícitos, sobretudo cigarros e equipamentos eletrônicos, oriundos do Paraguai.

Diante das informações, equipes da Polícia Civil e do GARRAS, foram até o local e conseguiram apreender seis veículos repletos de cigarros, em um depósito no Bairro Mata do Jacinto. Em outro depósito no centro da Capital, foram encontrados diversos cigarros eletrônicos e equipamentos como essências e peças, todos contrabandeados do país vizinho.

Segundo a polícia, a mercadoria encontrada nos depósitos foram avaliados em R$ 1 milhão. Todos os projetos apreendidos foram encaminhados a Receita Federal para realização dos procedimentos cabíveis.

