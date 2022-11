Após 8 anos de hiato, MS Blues Festival retorna com show internacional

No próximo sábado (19), Campo Grande terá uma noite totalmente dedicada ao blues, com seis shows e uma apresentação internacional. O retorno da 11ª edição do MS Blues Festival ao calendário de atrações musicais do Mato Grosso do Sul ocorre após oito anos de hiato.

Nesta edição, artistas do MS vão dividir palco com músicos de outras localidades, inclusive, de outro país. Os shows começam às 18h, com abertura dos donos da casa, a banda Whisky de Segunda. “Nós realizamos todas as edições anteriores. Voltar a fazer o festival após o último que foi em 2014 é muito significativo. Pensamos muito a respeito, mas a vontade de fazer as coisas acontecerem aqui é maior do que tudo”, explica o guitarrista Jefferson Pasa.

A proposta do evento é reunir amantes do blues e de outros estilos, como funk e jazz. Também visa recolocar Campo Grande e Mato Grosso do Sul na rota de eventos dos shows internacionais de artistas de blues dos Estados Unidos, principalmente de Chicago, berço do estilo musical, que passam em turnê pelo Brasil. “Nós queremos movimentar toda a parte cultural do blues e do jazz aqui, que é muito pouco trabalhado. Difundir esse tipo de música com o festival faz com que continuemos entre os seis locais do país que estão na rota de shows internacionais”, concluiu o guitarrista.

Para a cantora Méri Oliveira, uma das atrações da noite, o retorno do MS Blues Festival é um novo respiro para o cenário musical de Campo Grande. “O MS Blues Festival é um evento muito importante para a cena do blues em Campo Grande e mesmo no MS, porque promove, de certa forma, a ‘democratização’ desse gênero musical que encontra abrigo nos corações dos campo-grandenses há um bom tempo”, comenta.

Conhecida por ser a voz da banda campo-grandense Big Mama Blues, Méri conta que tem altas expectativas para o festival, uma vez que é a primeira vez que se apresenta como artista solo. “Acredito que será uma noite incrível, porque embora eu seja vocalista de outros projetos de blues e de rock, será a primeira vez que vou me apresentar como artista solo, tendo os meninos da Whisky de Segunda, a quem admiro muito, como banda, o que torna isso ainda mais especial. Além disso, vou reencontrar velhos e queridos conhecidos, artistas que eu também admiro muito, como o Allan House, de Cuiabá, e o Breezy, de Chicago (EUA). Assim, é impossível não ficar ansiosa pelo evento e é ainda mais difícil conter o frio na barriga”.

O evento é organizado pelo Whisky de Segunda e acontece neste sábado (19), no Sunset Growler Station, nos altos da Avenida Afonso Pena, nº 5668.

Os ingressos são limitados e já estão no segundo lote, por R$ 45, no site Sympla.

Programação

A partir das 19h45, haverá apresentações de bandas locais, como a campo-grandense Pé de Garrafa, seguidos por Méri Oliveira. Também haverá a apresentação do gaitista mais famoso do Centro-Oeste, Rick Bergamo, com a energia frenética da sua gaita.

Em sequência, o festival apresenta duas bandas de Mato Grosso. Direto de Cuiabá, sobem ao palco Allan House e Silver Guy.

Ambos são conhecidos no cenário cuiabano pelo som delta blues mais real e o blues de Chicago. “Minhas expectativas são as melhores possíveis! Nunca toquei em um festival de blues em Campo Grande e Mato Grosso do Sul representa tanto para a história do blues brasileiro e do Centro-Oeste que, estar no Line-up junto à Whisky de Segunda, Méri Oliveira e o Breezy Rodio, é incrível!”, comenta Allan House.

Para fechar a noite, o festival conta com a atração internacional, Breezy Rodio, de Chicago (EUA). “Estarei levando meu álbum novo e mal posso esperar para encontrar com vocês”, disse o músico que já é conhecido na Capital por sempre dar sold out nas casas de shows quando traz seu blues.

Breezy Rodio

Em sua melhor forma musical, o gringo consolidou seu trabalho desde 2017, quando fechou contrato com a Delmark Records, uma das maiores gravadoras do gênero. Suas canções ficaram em primeiro lugar por diversas semanas, desbancando artistas como Buddy Guy e Lurrie Bell.

Nascido na Itália, ele se tornou amigo de lendas do blues desde que chegou nos Estados Unidos, como Buddy Guy e Billy Branch. Em 2011 lançou o disco Playing My Game, e em 2014 veio o álbum So Close to It.

Apesar de fazer parte da nova geração de bluseiros, Breezy mantém um som clássico, influenciado pelos mestres Albert King, Ray Charles, BB King, T-Bone Walker, Albert Collins, Earl Hooker, Lightnin’Hopkins e Robert Johnson.

Essa não é a primeira vez do músico estadunidense em terras campo-grandenses. “Já estive várias vezes em Campo Grande. Tenho grandes amigos lá e é sempre fantástico vê-los. Os caras do Whisky de Segunda são como uma família para mim”, comenta.

Além de ser fã de João Gilberto, Breezy conta que gosta muito da “vibe” da cidade. “Eu gosto das vibrações da cidade. Tudo vai mais devagar, o que é incrível. Venho de uma cidade grande onde todos estão com pressa. Parece que em Campo Grande o tempo passa mais devagar. E isso é uma coisa linda”.

O músico também tem expectativas e espera animar o público campo-grandense, com um repertório diversificado. “Bem, com certeza espero ver muitas pessoas lá! Há uma grande linha de artistas locais e nacionais. Espero que as pessoas apareçam e se divirtam conosco. Farei uma mistura de originais e covers, blues tradicional e moderno. Vamos tentar agradar a todos, os aficionados do blues old school e os mais jovens que provavelmente estão mais inclinados a uptempo e moder beats”.

Serviço:

11ª MS Blues Festival

Data: 19/11 – Sábado

Horário: das 18 às 23:55h

Local: Sunset Growler Station (Avenida Afonso Pena, 566)

Atrações: Breezy Rodio (Chicago-USA), Whisky de Segunda, Silver Guy (Cuiabá), Allan House (Cuiabá), Méri Oliveira,

Rick Bergamo e Pé de Garrafa

Ingressos: MS Blues Festival 11ª ed. – Breezy Rodio-Chicago + 6 Atrações em Campo Grande – 2022 – Sympla

Mais informações: (67) 9 9628-3989 e (67) 9 9233-6151

