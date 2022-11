MS no manual para mudanças climáticas de destinos turísticos

Elaborado pela Green Initiative primeiro manual voltado para mudanças climáticas para destinos turísticos e empresas do setor no mundo já tem Mato Grosso do Sul com signatário. Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, assinou o documento lançado durante a 27ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima COP27, principal evento de mudanças climáticas do planeta.

“Uma honra poder assinar um documento tão importante juntamente com a empresa que produziu o primeiro guia de ação climática em destinos turísticos e empresas do mundo, dentro do contexto da Declaração de Glasgow e que agora tem Mato Grosso do Sul como signatário. Bonito também está em fase final de se tornar o primeiro destino de Ecoturismo do mundo carbono neutro”, exalta Wendling.

Desde o dia 06 até o próximo dia 18 de novembro, representantes de quase 200 países estão reunidos na cidade de Sharm al Sheikh, no Egito, para coordenar ações globais para mitigação e adaptação às mudanças climáticas. A Green Initiative é a empresa certificadora está fazendo o processo para que Bonito se torne o primeiro destino de ecoturismo do mundo a ser carbono neutro.

A COP27 é uma reunião anual de delegados (representantes) de quase todos os países do planeta para negociar metas globais de combate às mudanças climáticas, apresentar os planos de cada país para contribuir com essas metas e relatar seu progresso. A COP de 2021, em Glasgow, no Reino Unido, resultou em anúncios de peso e novas metas climáticas e agora os países devem se dedicar a buscar soluções para atingir os compromissos que estabeleceram.

