Após 6 anos, Rihanna retorna de maneira triunfal com nova música

Após 6 anos sem lançar uma música solo, Rihanna voltou com tudo. Na madrugada desta sexta-feira (28), a cantora lançou a canção “Lift Me Up”, que irá encabeçar a trilha sonora de “Pantera Negra: Wakanda Para Sempre”.

Até o momento não foi lançado nenhum videoclipe, apenas o visualizer e o áudio da música, que surge como uma homenagem a Chadwick Boseman, ator que deu vida ao Pantera Negra nas obras cinematográficas da Marvel e morreu em 2020 por câncer no cólon, doença que ele manteve em segredo do público por quatro anos.

Rihanna não só interpretou como escreveu a canção em parceria com a artista nigeriana Tems, o vencedor do Oscar, Ludwig Göransson e o diretor Ryan Coogler.

Recentemente a cantora já havia deixado todos os seus fãs eufóricos, com a confirmação de que se apresentaria no intervalo do Super Bowl 2023, a final da liga de futebol americano nos Estados Unidos, a NFL, prevista para acontecer dia 12 de fevereiro de 2023.

Novamente sob a direção de Ryan Coogler, a estreia de “Pantera Negra: Wakanda Para Sempre” está prevista para 11 de novembro e conta com Angela Bassett, Lupita Nyong’o, Winston Duke e Martin Freeman, Tenoch Huerta, Michaela Coel no elenco.

