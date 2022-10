Projeção estima abertura de 2 mil vagas temporárias no comércio varejista no fim do ano

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), divulgou nesta sexta-feira (28), a projeção de abertura de quase 2 mil vagas para trabalhares temporários, no comércio varejista do estado, no período de fim de ano em Campo Grande.

Segundo o levantamento, o índice é o maior dos últimos dez anos, sendo que no mesmo período em 2021 a estimativa de criação de postos temporários era de 1,47 mil, observando também, o índice pré-pandemia foi de 1,3 mil novas vagas em 2019, no mesmo período.

Os hiper e supermercados figuram a maior necessidade de contratações temporárias com expectativa de 945 vagas, já o setor de utilidades domésticas e eletrônicos, tem projeção de abrir 309 postos de trabalho temporário.

Com grande parcela de empreendimentos na Capital, o setor de vestuário e calçados tem 298 vagas para temporários. Livrarias e papelarias abrem 165 e os demais segmentos totalizam 233 contratações.

“Quando comparamos com o ano anterior, temos um aumento de 500 vagas e em relação a 2020, o primeiro ano da pandemia, aproximadamente mil vagas diretas. É um momento muito oportuno para aquela pessoa que está procurando por uma vaga de trabalho e que encontra no emprego temporário uma oportunidade de contratação efetiva”, explica a economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS (IPF/MS), Regiane Dedé de Oliveira.

As previsões da CNC são baseadas em aspectos sazonais das admissões e desligamentos no comércio varejista, registrados mensalmente pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). A previsão da CNC é que haja aumento de 2,1% nas vendas de fim de ano no varejo como um todo, no País.

Confira índice de projeções desde 2012: