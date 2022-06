Bolsonaro investe em projetos de proteção de área no Pantanal

O presidente Jair Bolsonaro anunciou em sua rede social nesta sexta-feira (17), projetos de proteção ao Pantanal realizados pelo Ministério do Meio Ambiente projetos que estão sendo implementados no Pantanal na região da Serra do Amolar em parceria com o Instituto Homem Pantaneiro, que contam com o investimento que passam R$6,8 milhões de reais.

O projeto visa recuperar 30 hectares de áreas degradadas, na reserva particular do Patrimônio Natural do Sesc Pantanal. Recentemente um projeto lá implementado recuperou 46 hectares e pretende alcançar uma área total de 250 hectares.

Algumas das Reservas que estão sendo recuperadas são: Bahia Negra, Estação Ecológica Taiamã e Reserva ambiental Biológica Marechal Rondon. A informação está na rede social do presidente Jair Bolsonaro desta sexta-feira (17).