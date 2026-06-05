Anos 80 Ball celebra resistência da cultura ballroom e direito de existir em Mato Grosso do Sul

Evento traz arte, memória e afirmação de identidade a partir de uma cultura construída por pessoas negras, periféricas, trans, travestis e LGBTQIAPN+

Neste sábado (06), a Coletiva Movimentu realiza a Anos 80 Ball – Mostre a Sua Cara para promover visibilidade da cena ballroom em Mato Grosso do Sul. O evento acontece em meio a ataques à comunidade, mas visa rebater o cenário com e arte, memória e afirmação de identidade a partir de uma cultura construída por pessoas negras, periféricas, trans, travestis e LGBTQIAPN+.

A proposta da ball é reforçar a ballroom como forma legítima de expressão cultural e de pertencimento. Inspirado nos anos 1980, o encontro propõe o convite para que participantes e público “mostrem a sua cara”, valorizando identidades que historicamente foram apagadas ou afastadas de espaços de reconhecimento.

A cultura ballroom surgiu nos Estados Unidos como um ambiente de acolhimento para pessoas negras e latinas LGBTQIAPN+ que enfrentavam racismo, LGBTfobia e exclusão social. Com o tempo, o movimento se espalhou por outros países e ganhou força no Brasil, onde se consolidou também como produção artística e espaço de resistência.

Em Mato Grosso do Sul, a cena ballroom vem se fortalecendo com eventos, formações e iniciativas culturais que ampliam a visibilidade da comunidade. A realização da Anos 80 Ball se insere nesse movimento e reforça a permanência da cultura mesmo diante de tentativas de apagamento.

Para Clara Targino, membra da Coletiva Movimentu, o evento também é uma forma de memória e celebração coletiva.

“A Anos 80 Ball nasceu do desejo de celebrar uma década que marcou profundamente a cultura, a música, a moda e o comportamento de gerações inteiras. Mais do que uma ball, este é um encontro de memórias, elegância e resistência. Queremos convidar toda a sociedade a conhecer, vivenciar e prestigiar a cultura ballroom, que é uma manifestação artística rica, diversa e construída por pessoas que transformaram a luta por existência em arte e comunidade. Preparamos esta celebração com muito carinho para proporcionar uma experiência única, repleta de história, nostalgia e homenagens aos corpos que resistiram e abriram caminhos em períodos marcados pela exclusão e pela violência. Será uma grande honra receber cada pessoa para compartilharmos juntos essa noite de cultura, afeto e celebração”, afirma.

Ela também destaca o caráter político do encontro. “Se a Anos 80 Ball – Mostre a Sua Cara pode ser entendida como um manifesto político de corpos queer, o principal recado é que existimos, resistimos e temos o direito de ocupar todos os espaços com dignidade, criatividade e liberdade. O tema reforça que não há mais espaço para o silenciamento e que cada performance afirma o direito de existir.”

A Anos 80 Ball acontece no dia 06 de junho, no espaço Non Stop, localizado na Rua Pimenta Bueno, 127, bairro Amambaí.

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