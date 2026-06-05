Carro é entregue para lavagem e suspeito viaja com carro de cliente

Veículo foi retirado por funcionário após alegar reparo em peça danificada e não foi entregue
No última quarta-feira (03), um homem vítima de um relatou que havia deixado seu veículo, um VW/Novo Gol 1.6 City, placa FBS-4E86, em um lava jato em Terenos, para serviço de lavagem, mas que não recebeu o carro de volta após o término da limpeza solicitada por ele.
Após o atendimento, foi constatado dano na maçaneta do automóvel, causado durante o serviço. O funcionário responsável informou que realizaria o reparo do problema.
Segundo o boletim de ocorrência, no dia seguinte, por volta das 7h, o funcionário foi até a residência da vítima e afirmou que ainda estava a serviço do estabelecimento e que levaria o veículo para conserto da peça danificada. A vítima entregou o automóvel acreditando na informação.
Horas depois, sem retorno, ao ser contatado, o funcionário informou que não havia levado o carro para o reparo e disse estar em outra cidade, na posse do veículo.
Durante o registro da ocorrência, o responsável pelo lava jato informou que o automóvel poderia estar nas proximidades da rodoviária da cidade citada pelo funcionário. Ele também relatou que o trabalhador teria ligado dizendo estar em outro estado e sem recursos para retornar.
A vítima procurou a unidade policial para registrar o caso e solicitar providências para localização do veículo e apuração do ocorrido.
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