MEC prorroga inscrições para Enem 2026 por mais uma semana; veja novo cronograma

O MEC (Ministério da Educação) do governo Lula (PT) prorrogou as inscrições do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2026. O prazo se encerraria nesta sexta (5), mas os candidatos ganharam mais uma semana e agora terão até a próxima sexta (12) para se inscrever.

O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior público no país. O exame será aplicado em dois domingos consecutivos, 8 e 15 de novembro, em todo o país.

No ano passado, o Enem teve 4,8 milhões de inscrições confirmadas. Até o início da tarde desta sexta, já havia mais de 3 milhões de inscrições confirmadas, segundo informações obtidas pela reportagem.

Neste ano, pela primeira vez, estudantes matriculados no 3º ano do ensino médio da rede pública terão a inscrição realizada de forma automática. Segundo o MEC, a medida busca ampliar a participação dos concluintes no exame nacional.

Com o resultado da prova, os participantes podem ingressar em universidades públicas por meio de programas como o Sisu (Sistema de Seleção Unificada). O exame ainda dá acesso ao Prouni (Programa Universidade para Todos) e ao Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), para vagas no ensino superior privado.

O novo cronograma será oficializado em publicação extra do Diário Oficial da União ainda nesta sexta. O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), órgão ligado ao MEC, é o responsável pela organização e aplicação das provas.

O prazo para pagamento da taxa de inscrição também foi prorrogado. Agora, os inscritos terão até o dia 17 deste mês para pagar a taxa, que custa R$ 85,00.

COMO REALIZAR A INSCRIÇÃO PARA O ENEM 2026?

– Confira o passo a passo para realizar a inscrição no exame nacional:

– O candidato deve acessar a Página do Participante, no site do Inep, com acesso por meio de uma conta Gov.br.

– Após o login, o candidato precisará preencher os dados cadastrais, incluindo informações pessoais, como CPF e CEP, e outras informações solicitadas.

– Durante o processo de inscrição, o candidato deve escolher o idioma da prova de língua estrangeira: inglês ou espanhol.

– Em seguida, o estudante deve escolher o estado e a cidade na qual deseja realizar a prova.

– Logo após, o candidato deve responder ao questionário socioeconômico.

O último ato da inscrição é conferir os dados cadastrados e depois clicar em “enviar inscrição”.

Após enviada, o estudante deve gerar a guia de pagamento da taxa de inscrição na própria Página do Participante. A inscrição no Enem 2026 só será confirmada após o pagamento da taxa.

QUANTO CUSTA A TAXA DE INSCRIÇÃO DO ENEM 2026?

A taxa de inscrição é de R$ 85, mesmo valor cobrado na edição anterior do exame. O pagamento deve ser feito até 17 de junho.

O prazo para solicitar a isenção da taxa já foi encerrado. Mesmo os candidatos beneficiados com a gratuidade deverão confirmar a participação por meio da inscrição até 12 de junho.

QUAIS SÃO AS DATAS DE APLICAÇÃO DAS PROVAS DO ENEM 2026?

As provas serão aplicadas em dois domingos consecutivos, 8 e 15 de novembro.

Segundo o edital publicado pelo MEC, os portões dos locais de prova do Enem 2026 serão abertos às 12h. Eles serão fechados pontualmente às 13h, no horário de Brasília. A aplicação das provas terá início às 13h30.

No primeiro dia, os candidatos poderão permanecer nas salas até as 19h. Já no segundo dia, o encerramento está previsto para as 18h30.

COMO VAI FUNCIONAR A INSCRIÇÃO AUTOMÁTICA PARA ESTUDANTES DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA?

Segundo o MEC, os estudantes que estão no 3º ano do ensino médio na rede pública terão inscrição automática. Com isso, o candidato terá apenas que confirmar sua participação no Enem 2026 na Página do Participante, no site do Inep. Após o login, o candidato confirma, escolhe a prova de língua estrangeira e eventuais recursos de acessibilidade.

COMO SERÃO DIVIDIDOS OS DIAS DE PROVAS?

No primeiro dia, 8 de novembro, os candidatos realizam a prova de redação, além de 45 questões de linguagens (português, inglês ou espanhol, literatura, artes, educação física, tecnologias da informação e comunicação). Além disso, o primeiro dia também tem as 45 perguntas de ciências humanas (história, geografia, sociologia e filosofia). Já no segundo dia, 15 de novembro, o exame terá 45 questões de ciências da natureza (química, física e biologia) e 45 itens de matemática.

CALENDÁRIO DO ENEM 2026

– Período de inscrição: 25 de maio a 12 de junho

– Valor da taxa de inscrição: R$ 85

– Pagamento da taxa de inscrição: 25 de maio a 17 de junho

– Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro

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