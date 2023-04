Páscoa e pet combinam? especialista alerta risco de dar chocolates a animais

Tradição de Páscoa o chocolate é um item indispensável na comemoração da festividade, apesar de benéfico aos seres humanos, o chocolate tem substâncias tóxicas que podem desencadear graves problemas em animais, por isso a Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), alerta para os riscos de dar doces aos seus pets com a campanha “divida amor, e não chocolate com seu pet”.

Assessor da defesa e proteção animal, Carlos Eduardo explica que é essencial que os tutores se conscientizem, principalmente em datas como essa.

“Muitas pessoas não sabem e acabam dividindo com o bichinho, ao estarmos comendo, ele está ali olhando, mas não pode. Por isso estamos na campanha: divida seu amor e não seu chocolate”, destaca Carlos Eduardo.

Médica veterinária, Ana Beatriz Mungo esclarece que o chocolate é considerado tóxico aos animais devido a teobromina, substância encontrada no cacau.

“Quanto mais cacau tiver no chocolate, ou seja, quanto mais amargo for, maiores são as chances de intoxicação”, enfatiza.

Caso o animal ingira chocolate, a especialista orienta procurar atendimento médico-veterinário o quanto antes.

Ana Beatriz Mungo ressalta que os sintomas da intoxicação incluem desde vômitos e diarréias, até taquicardia, taquipnéia e convulsões. “A depender da quantidade de teobromina ingerida, o animal pode desenvolver insuficiência hepática que pode levar ao óbito”, explica a veterinária.

Pauta animal

A Setescc, nova pasta do Governo de Mato Grosso do Sul foi criada para articulação de políticas públicas em prol da vida, defesa e proteção animal, e é coordenada por Carlos Eduardo Rodrigues Leite e Giovanna Graal Bassi.

Com isso, a defesa e proteção animal foi implantada dentro da Setescc e a atribuição da assessoria é lutar pelo bem-estar dos animais e conscientizar contra os maus-tratos.

“Vamos trabalhar na conscientização, explicar para a população o que são maus tratos? O bem-estar animal tem pilares, o que quer dizer o animal estar livre de fome, sede, livre de dor e de angústia”, finaliza Carlos Eduardo.

