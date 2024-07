Novo filme da Marvel Studios traz Ryan Reynolds e Hugh Jackman em sintonia e reunião épica de super-heróis

Eis que finalmente chega aos cinemas o filme mais aguardado pelos fãs do Universo Cinematográfico Marvel: Deadpool & Wolverine. Dirigido por Shawn Levy e roteirizado por Shawn Levy e Rhett Reese, o longa tem no elenco Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Leslie Uggans e mais uma verdadeira galáxia de estrelas que devem ser a grande surpresa desse blockbuster que promete.

Sinopse

Em Deadpool & Wolverine reúne o icônico mercenário tagarela Wade Wilson (Ryan Reynolds) e o poderoso mutante Wolverine (Hugh Jackman) em uma aventura explosiva, escrita e produzida pelos mesmos talentos por trás de Deadpool (2016) e Deadpool 2 (2018). Wade Wilson desfruta de um momento de aparente calma ao lado de Vanessa (Morena Baccarin) e seus amigos e, em contra partida, Wolverine se recupera de seus ferimentos. Um têm os seus caminhos cruzados com o outro, dando início a uma improvável aliança. Juntos, eles enfrentam um inimigo formidável em comum, desencadeando uma jornada repleta de ação, humor e reviravoltas surpreendentes. Deadpool & Wolverine promete ser uma aventura épica, cheia de referências aos quadrinhos e momentos de pura adrenalina, proporcionando aos fãs uma experiência única e inesquecível no universo dos super-heróis.

Curiosidades

Tem pitaco da Madonna

Outro diferencial é a trilha sonora de Deadpool & Wolverine. Entre os hits que compõem o longa estão “Bye Bye Bye”, do ‘N Sync, “With You”, de Avril Lavigne e “Like a Prayer”, da Madonna. Essa última, no entanto, não foi tão simples de conseguir: em entrevista ao SiriusXM, os atores Hugh Jackman e Ryan Reynolds, que assina como roteirista e produtor do filme, disseram que pediram pessoalmente à Rainha do POP permissão para usar a música.

“Vamos começar pelo fato de que Madonna não licencia sua música, especialmente aquela. Fomos até lá, nos encontramos com ela e meio que mostramos como ‘Like a Prayer’ seria usada e por quê”, disse Reynolds ao SiriusXM (empresa de radiodifusão norte-americana). O grande barato é que Madonna direcionou uma cena de ‘Deadpool’ indiretamente. O diretor do filme, Shawn Levy, explicou como seria a cena e Madonna deu sugestões de como ela deveria ser utilizada no filme. “Nós literalmente iniciamos uma nova sessão de gravação em 48 horas para executar a ideia dela. Isso tornou a sequência melhor”, concluiu Reynolds na entrevista.

Elenco no Rio de Janeiro

Deadpool & Wolverine estiveram em um fan event realizado no Rio de Janeiro, como parte da turnê global da campanha de divulgação do filme. Na noite de 15 de julho, os astros Ryan Reynolds, Hugh Jackman e Emma Corrin junto ao diretor Shawn Levy estiveram presentes para receber os fãs entusiasmados na Cidade das Artes. O elenco também esteve no Maracanã, onde se encontrou com os jogadores Pedro Guilherme e David Luiz para um mini treino de futebol. Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corin e Shawn Levi também se reuniram com os influenciadores Cocielo e Tata para provarem comidas de boteco brasileiro.

Crítica especializada

As primeiras críticas de Deadpool & Wolverine tem avaliado bem o filme. No site agregador de críticas Hotten Tomatoes, o longa pontuava 81% de aprovação em 85 avaliações. Uma boa média, se tratando de um filme de super-heróis.

De acordo com crítico Leo Viscomi, do site de entretenimento The Hollywood Handle, o longa cumpre bem o quesito de agradar os fãs mais exigentes do Universo Cinematográfico Marvel. Viscomi deu 4 estrelas para a produção. “Embora haja referências e participações especiais em abundância do passado da Marvel, o filme é puramente um veículo para Deadpool e Wolverine embarcarem em uma aventura ridícula. Até mesmo a cena dos créditos finais (que os fãs sempre esperam que provoque o que vem a seguir) é uma conclusão atrevida para uma piada no início do filme. Embora ‘Deadpool & Wolverine’ não seja perfeito, ele oferece a equipe que os fãs clamam há décadas, respeitando os pioneiros do cinema de super-heróis que o precederam.”

Já o crítico Sean Tajipour apontou que a dobradinha Hugh Jackman e Ryan Reynolds funcinou muito bem. “Deadpool & Wolverine FOI UMA LOUCURA!!! A química entre Hugh e Ryan é DINÂMICA! Sequências de ação requintadas, comédia inegável e participações especiais que melhoraram a história! Mal posso esperar para assistir novamente!”

O crítico Matthew Jackson também endossou as palavras de Sean Tajipour.“Deadpool & Wolverine é o projeto de MCU mais engraçado de todos os tempos e (é claro) o mais sangrento. Ryan Reynolds e Hugh Jackman juntos como esses ícones é INCRÍVEL. Não é perfeito, mas é uma experiência teatral emocionante e um passo na direção certa para a Marvel.”

Ashley Sanders considerou o filme histórico e revelou que sentiu um mix de emoções ao assistir o longa. “‘Deadpool & Wolverine’ é uma jornada emocionante! Não sei se um filme já me fez rir, torcer e saltar na cadeira dessa maneira antes. O que eles conseguiram entregar é absolutamente histórico.”

Deadpool & Wolverine está em cartaz em todos os cinemas e a classificação indicativa é para maiores de 18 anos.

Por Marcelo Rezende

