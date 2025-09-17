‘Amigos da Luana Barreto’ completam 10 anos de solidariedade e buscam novo recorde de arrecadação; veja como doar

Solidariedade é a palavra que define o grupo de voluntários ‘Amigos da Luana Barreto’. Pelo décimo ano consecutivo, o grupo promove uma ação especial de Natal, levando alegria e carinho para as crianças em situação de vulnerabilidade, por meio da entrega de caixas de bombons.

Formado por amigos engajados em causas sociais, o grupo tem se destacado pela dedicação e pelo impacto positivo que gera nas comunidades. Em 2024, a iniciativa alcançou um feito expressivo: foram arrecadadas 2.383 caixas de bombons, todas distribuídas entre crianças de bairros periféricos.

Para o Natal 2025, a meta é bater um novo recorde e, quem sabe, dobrar o número arrecadado no ano passado. “Nosso propósito sempre foi levar um pouco de doçura, esperança e amor às crianças. Agora, depois de 10 anos, queremos mostrar que a solidariedade pode crescer ainda mais quando todos se unem por uma boa causa”, destacou Luana.

Doe para o Natal 2025!

As doações já estão abertas e podem ser feitas em caixas de bombons, apoio logístico ou por Pix, pela chave 67 99652-7155. O espírito é o mesmo que motivou o projeto desde o início: transformar pequenos gestos em grandes sorrisos. Doe você também!