Trevo Imbirussu ganhará base comunitária da Guarda Civil Metropolitana

A rotina dos moradores e trabalhadores da região do Trevo Imbirussu vai ganhar um reforço importante na segurança. A Prefeitura de Campo Grande, em parceria com a iniciativa privada, anuncia nesta quarta-feira (17), a instalação de uma nova base comunitária da Guarda Civil Metropolitana (GCM) no local, que também passará por revitalização.

O espaço, que já abrigou uma base da Polícia Militar, fica no coração da rotatória ao final das Avenidas Manoel da Costa Lima, Brilhante, Bandeirantes e Marechal Deodoro — um ponto estratégico para o deslocamento de quem circula entre os bairros da região do Lagoa. A nova estrutura em breve vai abrigar equipes volantes da GCM, garantindo resposta rápida em situações de emergência.

“Nós vamos trazer mais segurança para a região do Imbirussu com a nova base da guarda ali no Trevo. Em dois a três minutos teremos uma viatura em qualquer ponto estratégico dessa grande região da nossa Capital. E seguimos fazendo o certo, fazendo o que precisa ser feito”, afirma a prefeita Adriane Lopes.

Segundo o secretário especial de Segurança e Defesa Social, Anderson Gonzaga da Silva Assis, a ação faz parte de um plano maior de fortalecimento da presença da GCM nas sete regiões de Campo Grande.

“Estamos cumprindo o plano de governo que nos foi confiado: levar a Guarda Civil Metropolitana para perto da comunidade. Hoje atendemos ao anseio da região do Trevo do Imbirussu e do Lagoa, com uma base que será toda renovada, dentro do novo layout das gerências da GCM. Essa é mais uma entrega para reforçar a segurança da população”, destaca Gonzaga.

A revitalização será realizada em parceria com empresas instaladas na região, unindo poder público e iniciativa privada para garantir uma estrutura moderna e eficiente. Além de aproximar a Guarda da comunidade, a iniciativa vai recuperar um espaço importante e dar nova identidade à presença da segurança pública no bairro.

Com a base, os moradores ganham mais tranquilidade e proteção no dia a dia, e a cidade avança no compromisso de fortalecer a rede de segurança comunitária.

Investimento na GCM

A Prefeitura de Campo Grande entregou um pacote inédito de investimentos para a Guarda Civil Metropolitana (GCM) e para a Defesa Civil Municipal, reforçando a estrutura das instituições e ampliando a capacidade de atuação na proteção da população. A iniciativa consolida a Capital como referência em segurança pública no país.

Estão em andamento os processos licitatórios para a aquisição de dez novas viaturas, com recursos já disponibilizados para a compra, além de equipamentos de incapacitação neuromuscular, coletes balísticos e uniformes. Já o novo mobiliário para as bases operacionais chegou e está sendo distribuído nas sete regiões urbanas. Também foi apresentada a nova identidade visual das viaturas da GCM e da Defesa Civil, que agora ficam padronizadas conforme a legislação federal.