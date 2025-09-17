Meio ambiente e clima serão os destaques na 19ª edição da “Primavera dos Museus”

Evento traz os museus como protagonistas e seu papel na crise climática e conscientização ambiental

A partir da próxima segunda-feira (22), Campo Grande irá sediar a 19ª edição da Primavera de Museus, evento que busca intensificar a relação entre os museus e a sociedade, como forma de promover a valorização do patrimônio cultural brasileiro. O evento segue até o dia 28 de setembro.

A Primavera de Museus é um evento anual promovido pelo Ibram (Instituto Brasileiro de Museus). Neste ano, trará como eixo temático ‘Museus e Mudanças Climáticas’, destacando o papel dos museus na conscientização e enfrentamento da crise climática, e importância da preservação do patrimônio cultural e natural em um mundo em transformação.

Já na segunda-feira, a partir das 18h, o tema do evento será debatido com uma mesa redonda com Laura Pael, Antropóloga e Coordenadora do MuArq (Museu de Arqueologia da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul) e Fernanda Reverdito, Coordenadora do Ponto de Memória “Casa da Memória Raída”, de forma virtual, transmitido pelo YouTube da Fundação de Cultura de MS.

Os museus participantes oferecem programações especiais que podem incluir exposições temporárias, que apresentam novos acervos ou exploram temas específicos, além de palestras e seminários. As oficinas e workshops são outra atração, proporcionando ao público a oportunidade de aprender ainda mais sobre o tema do evento. As visitas guiadas também são destaque, permitindo que os visitantes tenham uma experiência educativa mais profunda e compreensiva das exposições.

A Primavera dos Museus é uma oportunidade para os museus se conectarem com a comunidade local, aumentando sua visibilidade e reforçando seu papel como centros de preservação e disseminação do conhecimento. O evento promove a democratização do acesso à cultura, a valorização do patrimônio histórico e o estímulo à educação e à reflexão sobre temas culturais importantes. Com isso, a Primavera dos Museus contribui significativamente para o fortalecimento da relação entre os museus e a sociedade, destacando a relevância dessas instituições na promoção da cultura e do conhecimento.

A crise climática deixou de ser uma ameaça futura para se tornar uma realidade, que redefine paisagens, culturas e modos de vida em todo o planeta. Seus efeitos são sentidos de forma desigual, revelando vulnerabilidades históricas e reforçando a urgência de ações coletivas. Neste contexto, os museus, vistos como espaços de preservação do passado, significação do presente e projeção do futuro, surgem como atores importantes no enfrentamento dessas transformações. A 19ª Primavera dos Museus nos chama, portanto, a refletir sobre como essas instituições podem documentar, pesquisar, educar e intervir nas práticas relacionadas aos impactos ambientais, evidenciando suas conexões com a memória, a justiça e a criatividade humana.

Confira a programação:

1. SISTEMA ESTADUAL DE MUSEUS DE MATO GROSSO DO SUL – SIEM-MS

22/09, segunda-feira, das 18h às 20h – abertura oficial

Mesa Redonda: Tema “Museus e Mudanças Climáticas”, com Laura Pael e Fernanda Reverdito. Transmitido de forma online pelo YouTube da FCMS;

22/09 a 24/09, das 08h30 às 11h30 – MIS (Museus da Imagem e do Som)

* Workshop: “Registro, manipulação, conservação e preservação de acervos”

* 22/9: “O cotidiano na reserva técnica”

* 23/9: “Acervos em Papel – Documentos e Acervos Fotográficos”

* 24/9: Preservação / Acervos Audiovisuais”

Ministrantes: Melly Fátima Goes Sena – Diretora de Memória e Patrimônio Cultural da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e Biblioteconomista, Cristiane Almeida de Araújo Freire – Coordenadora do Sistema Estadual de Museus de Mato Grosso do Sul, Douglas Alves da Silva – Coordenador do Arquivo Público Estadual de Mato Grosso do Sul.

2. MUSEU DA IMAGEM E DO SOM DE MATO GROSSO DO SUL – MIS-MS

23/09, terça-feira, 19h: Exposição de artes visuais ‘Passeio da alma’;

Exposição com a artista visual Amanda Monteiro: Exposição com obras inéditas, que representam a ânsia em expressar as cores da vida. As pinturas em acrílico sobre tela, evidenciam a sensibilidade da artista ao cromatizar com alegria períodos sombrios, transmutando o nefasto por meio de uma cartela multicolorida, revelando clusters de nuances e tonalidades que se emaranham como as próprias relações humanas.

24/09, quarta-feira, às 12h: Lançamento do Projeto ‘Cine Meio Dia’;

O MIS – Museu da Imagem e do Som de Mato Grosso do Sul, cumprindo com seu papel de difusão da produção audiovisual oferece para o público no seu horário de almoço, uma alternativa para conhecer mais sobre a produção audiovisual regional, nacional e até internacional. Será preparada uma programação de curtas metragens que se estenderá do meio dia às 13h30, trazendo sempre uma combinação de diversas linguagens da produção audiovisual de criadores de diferentes lugares do estado, do Brasil e do mundo. A partir dessa data, as exibições ocorrerão de segunda a sexta das 12h às 13h30, sempre com entrada gratuita.

25/09, quinta-feira, 18h: Exposição Fotográfica ‘Parto: Histórias que nascem’

Fazendo parte da programação do 4º Encontro Nacional de Dirigentes de Organizações e Coletivos de Doulas, a exposição fotográfica “Parto: Histórias que nascem”, oferece para o público diferentes olhares, de diferentes fotógrafas apresentando imagens que destacam o parto como o momento mais sublime da vida: O NASCIMENTO! A partir dessa data, a exposição poderá ser visitada até o dia 10 de outubro

26/09, sexta-feira, 19h: Exposição Fotográfica ‘Nos trilhos da Memória’, de Rachid Waqued;

O MIS reeditou a Exposição “Nos trilhos da memória” que foi lançada em 2014, tendo como enfoque o centenário da estrada de ferro Noroeste do Brasil. A importância econômica e cultural da ferrovia é perceptível ainda nos dias de hoje, e nessa oportunidade, o público terá a chance de ver uma vez mais essa belíssima exposição que reúne fotografias de Rachid Waqued, fragmentos do filme de David Cardoso ‘Maria Fumaça, Chuva e Cinema’, fotografias do Concurso de Fotografias Patrimônio Histórico e Cultural de MS – Nossa identidade e ainda as fotografias do Álbum Fotográfico do Estado. A partir dessa data, a exposição poderá ser visitada até o dia 10 de novembro

27/09, sábado, 18h: Lançamento ‘Palavras Delas – Uma Coletânea Expressões do Fantástico;

“Palavras Delas” é um pequeno exemplo da produção de literatura fantástica de autoras de Mato Grosso do Sul, que nos revela inquietação sob a pele, mas também na memória, nas histórias que contaram por aí, dentro de uma parede, nos segredos de família.

Na obra estão reunidos contos de Victória Haydée, Gleycielli Nonato Guató, Juliana Feliz, Joseane Francisco, Bianca Machado, sob o pseudônimo de Amana, Tânia Souza e Adrianna Alberti, com prefácio de Márcia Longo Dutra (escritora e Mestre pela UFMS) e prefácio e capa de Carolina Mancini (escritora e Mestre pela PUC-SP).

3. MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE MATO GROSSO DO SUL – MARCO

24/09, quarta-feira, 12h: ‘Você sabia?’

Curiosidades sobre o artista boliviano, Leoni Manrique (pintura/acervo do MARCO). Evento virtual/post no instagram do MARCO: @marcomuseums

25/09, quinta-feira, 12h: Dia da Saudade

Dia de relembrar a exposição: Naturezas do Ser com obras do acervo do MARCO. A exposição foi realizada em agosto de 2023 na 21ª Edição do Festival de Inverno de Bonito. Evento virtual/post no instagram do MARCO: @marcomuseums

26/09, sexta-feira, 12h: ‘Oficina de arte Frottage’

Oficina de arte Frottage: Pintura de “fricção” sobre uma superfície texturizada. Evento virtual/post no instagram do MARCO: @marcomuseums

22 a 25/09/2025, de segunda a quinta-feira, das 9h às 16h: ‘Projeto Circula Marco’

Projeto Circula MARCO vai circular no Museu Municipal Cultural Antônio Joaquim de Moura Andrade na cidade de Nova Andradina. O Programa Educativo fará mediações e oficina de arte baseada em imagens de obras de artistas do acervo do MARCO que retratam as mudanças climáticas e a proteção ao meio ambiente.

Por Carolina Rampi