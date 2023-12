Em fuga, traficante desobedece policiais e é baleado após capotar veículo na MS-295

Em fuga, um homem de 27 anos foi baleado a tiros, após desobedecer sinais de parada dos policiais civis e capotar o veículo em alta velocidade, na MS-295, em Tacuru, a 420 quilômetros de Campo Grande. No interior do carro, os policiais encontraram 200 quilos de maconha.

O flagrante aconteceu durante uma ação conjunta das equipes da Polícia Civil de Tacuru e Paranhos, quando realizavam uma fiscalização na rodovia a fim de inibir a prática de crimes de furto a estabelecimentos que ficam entorno da rodovia. Durante a fiscalização, os policiais depararam com um Fiat Strada transitando em velocidade moderada como se estivesse observando a viatura policial, dado sua movimentação de ir e vir na rodovia, sem destino certo.

Em razão desse comportamento, os policiais decidiram iniciar um acompanhamento tático. Minutos após, a mesma equipe policial deparou com um veículo Pálio passando por eles em alta velocidade, sentido Iguatemi/ Tacuru o que gerou suspeita.

A equipe de policiais civis tentaram realizar sinais de parada ao condutor que foi desobedecida pelo motorista, jogando o carro para cima da viatura, colocando em risco a integridade física dos agentes. Diante da desobediência e direção perigosa do suspeito, iniciou-se uma perseguição pela rodovia. Durante a ação, o condutor perdeu o controle do Pálio e em alta velocidade, capotou o veículo na rodovia.

Atentos a violenta capotagem, os policiais novamente deram ordem de parada ao suspeito, que saiu do carro após o acidente e colocou a mão na cintura, fazendo menção de que estaria armado. Com o comportamento perigoso do suspeito, um dos agentes atirou na perna do motorista. Ferido, os policiais o prenderam em flagrante e encaminharam ao Hospital Municipal de Tacuru. O quadro de saúde do rapaz é estável.

No interior do veículo, os policiais encontraram 200 quilos de maconha. Segundo a Polícia Civil, o prejuízo estimado para o crime organizado é de R$ 412 mil.

