Vacinação contra influenza será ampliada para o público geral

A campanha de imunização contra Influenza encerra nesta sexta-feira (24), em Campo Grande. Com mais de 90 mil doses em estoques a previsão é que a vacinação seja ampliada para o público em geral a partir da próxima segunda-feira (25) na Capital.

Conforme o Ministério da Saúde, a partir de amanhã (25) estados e municípios estão autorizados a ampliar a campanha contra a gripe para toda a população a partir de 6 meses, até então as doses eram destinadas exclusivamente aos grupos prioritários.

De acordo com a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), neste ano, o público estimado para a vacinação é de mais de 295 mil pessoas. A meta do Ministério da Saúde é que cada um dos 16 públicos alcance uma cobertura igual ou maior que 90%. Em Campo Grande 105.676 pessoas foram vacinadas, o que corresponde a 35,79% de todo o público-alvo.

A vacina de Influenza protege contra a H1N1, H2N3 e já está atualizada para a cepa circulante, e Influenza B.

Em 2022 Mato Grosso do Sul registrou um salto no número de mortes decorrentes do vírus da Influenza. Desde o início do ano foram registrados 316 casos positivos e 92 óbitos por gripe em todo Estado, o que representa um aumento de 53,23% em comparação a 2019, ano pré pandemia de COVID-19, quando foram registradas 65 mortes.

A variante H3N2 segue como a principal causa de óbitos no Estado, sendo responsável por 91 das 92 mortes registradas até o momento. Somente na Capital foram 37 mortes por H3N2, a maioria ocorrida no mês de janeiro. Em 2019, a principal causa de óbitos foi a H1N1, registrada em 56 das 65 mortes.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.