Alcione, Marina Sena e Zeca Baleiro são as atrações confirmadas para o “MS Ao Vivo”

Na última segunda-feira (13), os amantes de música em Mato Grosso do Sul foram agraciados com o anúncio das próximas atrações do tão aguardado evento “MS Ao Vivo”, através do Diário Oficial do Estado. As datas das apresentações são agendadas para todo 2º domingo de cada mês. Com a revelação de artistas inéditos que farão suas estreias no Estado e também veteranos, a expectativa para os próximos meses se tornou ainda maior.

Para os meses subsequentes, o lineup do evento promete uma diversidade de estilos e performances de tirar o fôlego. Para o dia 9 de junho, os aclamados Chico César e Zeca Baleiro estão programados para encantar o público às 19h, no Parque das Nações Indígenas com a turnê “Ao Arrepio da Lei” gratuitamente. Amigos desde os anos 90, em março deste ano, Chico César e Zeca Baleiro lançam o álbum “Ao Arrepio da Lei”, dando início a uma turnê que esta passando por diversas cidades e capitais do país. O repertório dos shows inclui novas parcerias, sucessos individuais de cada artista e canções que têm um significado especial em suas trajetórias musicais.

No dia 14 julho, será a vez do talentoso Diogo Nogueira subir ao palco, seguido pelo consagrado Lenine, vencedor de seis Grammys Latino em agosto. Já no dia 15 de setembro, os holofotes estarão voltados para a estreia de Marina Sena no Estado, enquanto no 13 dia outubro reserva uma apresentação especial do Jota Quest. Encerrando o ciclo de grandes shows, o mês de novembro promete ser marcado pela presença da icônica Alcione.

Além da empolgante revelação das próximas atrações, detalhes sobre as apresentações foram divulgados, incluindo a duração dos espetáculos. Cada artista está programado para se apresentar por cerca de 90 minutos no palco do “MS Ao Vivo”. E para trazer esses nomes de peso para o evento, foi revelado que o valor total do contrato para as apresentações é de R$ 180 mil. Destaca-se que Marina Sena possui o maior cachê entre os artistas anunciados, com o valor de R$ 230 mil, conforme divulgado no Diário Oficial do Estado.

Fãs

Para os fãs de música, a notícia foi recebida com grande entusiasmo e expectativa. Emily Mira, estudante de jornalismo pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, compartilhou suas emoções em relação ao aguardado show de Marina Sena, agendado para setembro. “Nossa, foi muito legal ver que a Marina Sena irá vir para Campo Grande. No ano passado, sempre que o assunto era o ‘MS Ao Vivo’, eu e meus amigos ficávamos empolgados com a possibilidade dela vir. Agora que ela vem de verdade estamos super animados e torcendo para ela cantar ‘Seu Olhar’ e ‘Santo’”, compartilha Emily.

A cantora Marina Sena iniciou sua carreira como vocalista da banda mineira A Outra Banda da Lua, fazendo shows em diversas cidades de Minas Gerais. Ganhou destaque como integrante da Banda Rosa Neon, principalmente com a canção “Ombrim”, que viralizou. Em 2021, lançou sua carreira solo com o single “Me Toca”, seguido pelo álbum de estreia “De Primeira”, que incluiu o hit “Por Supuesto”, ampliando sua relevância no cenário musical brasileiro. Recebeu indicações a prêmios como o Prêmio Multishow e o Grammy Latino, além de participar de importantes festivais no Brasil e no exterior, como Rock in Rio e Roskilde Festival. Em 2023, assinou contrato com a Sony Music Brasil e anunciou o lançamento de seu segundo álbum, “Vício Inerente”, que conta com quatro singles. Em maio de 2023, Marina Sena emocionou o público ao se apresentar no 30° Prêmio da Música Brasileira, interpretando a canção “Nem Morta” em homenagem à Alcione.

Da mesma forma, Carlos Eduardo Ribeiro também academico de Jornalismo pela UFMS, está ansioso pelo show da renomada Alcione em Campo Grande. Apesar de ter perdido a apresentação da Marrom em 2022 durante sua passagem pela capital, ele não pretende deixar passar a oportunidade neste ano.

“Fiquei muito feliz quando soube. A gente não espera um show de graça da Alcione em Campo Grande e talvez seja uma oportunidade única. Nunca fui em nenhum show dela e sempre foi uma expectativa minha. Sou muito fã de alguns álbuns específicos, como “E vamos a luta”, de 1986, Alerta Geral de 1978. Gosto dessa época que as músicas dela tinha um grave que entoava.. Mas definitivamente minha música favorita é Retalhos, do álbum “Alcione”. Acho uma música linda que sintetiza muito bem essa emoção melódica do samba da alcione. A discografia dela combina com tudo, seja um pagode no domingo, seja em um dia de mais aconchego com a fase romântica dela. Enfim, acho a Alcione representa o poder e a magia do samba brasileira”, compartilha o estudante.

A estudante de Psicologia também pela UFMS, Isabella Sayuri, relata suas expectativas para o show da Marrom. “Estou muito feliz e surpresa com a vinda da Alcione para Campo Grande, ainda mais em um show gratuito. Sou uma grande fã não só das músicas dela, mas também de tudo o que ela representa enquanto resistência. Não vejo a hora de ouvir minhas músicas favoritas ao vivo: A loba e Deixa que eu me arrumo”, afirma a estudante.

Com uma carreira de mais de 50 anos, Alcione possui uma discografia vasta, incluindo três compactos, 21 LPs, 19 CDs e nove DVDs, evidenciando sua versatilidade e sucesso. Seus feitos renderam-lhe mais de 20 discos de ouro e sete de platina, bem como diversos prêmios, incluindo um Grammy Latino em 2003, na categoria Melhor Álbum de Samba. Alcione acumula mais de 350 troféus, títulos e honrarias, incluindo reconhecimentos internacionais como o Pensador de Marfim de Angola e A Voz da América Latina pela ONU.

Sua versatilidade foi evidenciada em sua participação no Rock in Rio em 2015 e 2019, demonstrando sua capacidade de encantar públicos diversos e enaltecer o samba brasileiro, consolidando-se como uma das maiores divas da música nacional.

Com uma agenda repleta de talentos, o “MS Ao Vivo” promete ser o ponto de encontro dos amantes da música e da cultura em Campo Grande, proporcionando momentos inesquecíveis e celebrações memoráveis ao longo dos próximos meses, tudo de forma gratuita. Cabe aos fãs decidirem em qual desses shows imperdíveis irão marcar presença.

Por Amanda Ferreira

