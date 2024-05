22ª Semana Nacional dos Museus

Com seminários, exposições e oficinas, evento destaca a importância dos museus na educação

Até o dia 19 de maio, Campo Grande e diversos municípios de Mato Grosso do Sul irão receber ações da 22ª Semana Nacional de Museus, com a proposta de destacar a importância dos museus, como espaços educacionais de qualidade, por meio de exposições, palestras, oficinas e atividades educativas. O tema deste ano é “Museus, Educação e Pesquisa”, proposto pelo ICOM (Conselho Internacional de Museus), para comemorar o Dia Internacional dos Museus, celebrado no dia 18 de maio. A temporada cultural é coordenada pelo Ibram (Instituto Brasileiro de Museus).

A proposta busca trazer uma reflexão sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 2015, que propõe uma agenda mundia para a construção e implementação de políticas, que visam guiar a humanidade até 2030. Ao todo são 17 objetivos a serem alcançados, e o foco da 22 ª Semana Nacional de Museus é o objetivo número quatro: “educação de qualidade, assegurando a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida, para todos” e o objetivo número nove: “Inovação e infraestrutura: construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável, e fomentar a inovação”.

Na última segunda-feira (13), foi realizada a abertura oficial da temporada, coordenada no Estado pelo Sistema Estadual de Museus de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Rede de Educadores em Museus do Estado. As ações serão realizadas principalmente nas cidades de Amambai, Bataguassu, Campo Grande, Corumbá, Costa Rica e Maracaju.

“A gente sabe que museus, arquivos e bibliotecas fazem parte da Gerência de Patrimônio Cultural por um detalhe: eles estão ligados pela preservação da memória. E estamos num período que precisamos trazer a visibilidade dos museus de Mato Grosso do Sul, é para isso que foi criada a Semana Nacional dos Museus, o Dia Internacional dos Museus, no próximo sábado, mas, ao mesmo tempo, nos traz a reflexão sobre esses aparelhos culturais de informação que a gente busca trabalhar na Gerência”, disse a gerente de Patrimônio Histórico e Cultural da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), Melly Sena, durante a abertura.

Para todos conhecerem

Para a coordenadora do Sistema Estadual de Museus, Cristiane Freire, o principal objetivo é promover, divulgar, valorizar e valorizar os espaços museológicos. “Buscamos ampliar o público para essas instituições, especialmente durante a semana, mas com o desejo de que a partir dessa abertura, o público volte quantas vezes se sentir tocado”, explicou.

“A ideia de fortalecer esses equipamentos culturais proporciona um aumento de visibilidade, também incentiva a realização de novas ações e novos projetos, assim a gente tem a possibilidade de colocar para a sociedade que ainda não conhece os museus das cidades do Estado, que elas possam conhecer, e aquelas que já conhecem que retornem”, complementou a coordenadora.

A responsável técnica do Museu de Arqueologia (MuArq) da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul), Laura Pael, a semana é de extrema importância para a visibilidade desses espaços no Estado.

Todos os museus e espaços culturais, buscam promover e divulgar durante a semana, para valorizar os museus brasileiros, aumentar o público, e também mostrar essa relação dos museus com a sociedade. Então, com isso, a gente fortalece a imagem do museu, dá visibilidade. Há um maior envolvimento do museu com a comunidade devido às várias atividades e também incentiva a realização das atividades o ano todo”, disse ao jornal O Estado.

A coordenadora também destaca a inauguração da Sala Verde, na UFMS, durante a Semana dos Museus, espaço que será aberto a toda comunidade, com brincadeiras e jogos para as crianças, voltado para a educação ambiental, preservação e sustentabilidade. “Esse ano, nós estamos com o tema da Semana de Museus, é ‘Museus, Educação e Pesquisa’. O objetivo é essa importância dos museus como instituições educativas, como é o nosso caso aqui, é um museu universitário, então, ele tem pesquisa, tem educação. O museu, principalmente com o seu setor educativo, desempenha uma função fundamental ao promover ambientes enriquecedores para seus visitantes, através das exposições interativas, oficinas e palestras, outras propostas, como é o nosso caso, que agora a Sala Verde UFMS, vai ficar dentro do Museu de Arqueologia. Então, é mais um espaço onde será trabalhado com as crianças a educação ambiental, a sustentabilidade, a valorização e preservação do nosso meio ambiente. Para nós é uma semana muito importante”, finaliza.

Programação

Campo Grande

Casa da Ciência e Cultura

15/05/2024 – 18h às 20h

AÇÃO EDUCATIVA – Observação do céu com telescópio – reconhecimento de objetos no céu noturno.

17/05/2024 – 14h às 17h30

ENCONTRO – VIII Encontro da Rede de Educadores em Museus de MS. Palestra – “Museus: educação e pesquisa – uma conversa sobre a PNEM e outras Experiências da Educação Museal em MS”. Local: MCDB.

18/05/2024 – 16h às 19h

SARAU – SARAU e Celebração do Dia Internacional dos Museus. Realizado pelo Sistema Estadual de Museus e MuAU (Museu de Arte Urbana de Campo Grande). Local: MuAU

Marco-Museu de Arte Contemporânea

17/05/2024 – 09h

OFICINA – Oficina do figurativismo à abstração a partir das obras da artista Lu Mori. A oficina acontecerá no formato

online pelo instagram @marcomuseu.

MuAu – Museu de Arte Urbana

18/05/2024 a 18/08/2024 – 17h às 22h

EXPOSIÇÃO – execução de murais e intervenções artísticas nas calçadas e muros em torno da sede do MuAU trazendo

lembranças dos tempos de ouro das estações de trens do Estado de Mato Grosso do Sul.

Também participam da 22ª Semana Nacional dos Museus, o Museu da História da Medicina de Mato Grosso do Sul Dr. Fauzi Adri, Museu da Imagem e do Som, Museu das Culturas Dom Bosco, Museu Casa do Dr. Gabi-Espaço de Memória (Corumbá), Museu Interativo “Nelson Silva Soares” (Costa Rica) e Museu de Tecnologia Regional de Maracaju Domadora Anna Thereza de Lima (Maracaju), Instituo Histórico e Geográfico de Amambai (Amambai) e Museu Municípal Helena Meirelles (Bataguassu).

Programação completa pode ser consultada no site https://www.fundacaodecultura.ms.gov.br/22a-semana-nacional-de-museus/

Por Carolina Rampi

