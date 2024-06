Hospital da Criança e do Adolescente com Deficiência recebe investimentos

O Governo de Mato Grosso do Sul investirá R$ 7 milhões na construção do Hospital da Criança e do Adolescente com Deficiência em Campo Grande. O anúncio foi feito durante a celebração do 57º aniversário da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) nesta segunda-feira (10).

A obra será executada pela prefeitura e vai receber o recurso por meio de convênio, tendo também verba de emenda parlamentar do deputado federal Geraldo Resende, no mesmo valor.

Segundo a secretária-adjunta da SES (Secretaria de Estado de Saúde), Crhistinne Maymone, o investimento reforça o compromisso do poder público em fortalecer as parcerias com a sociedade civil organizada em prol dos avanços dos serviços de saúde do Estado.

“O hospital será um grande avanço para oferecer cuidados médicos integrados, reabilitação e acompanhamento contínuo para crianças e adolescentes com deficiência”, ressalta.

Também participou da cerimônia a primeira-dama do Estado, Mônica Riedel, que ressaltou a importância do investimento para garantir a inclusão em todos os aspectos. “Estou muito feliz em participar deste momento tão importante para o nosso Estado, cuja gestão preza pela inclusão e modernidade em suas ações”, disse.

“Vamos trabalhar para atender, principalmente, as cirurgias eletivas deste público que tem essa necessidade específica. Fico feliz e extremamente grato pela parceria com o Governo do Estado e com o Geraldo”, afirmou o presidente da APAE de Campo Grande, Luiz Cesar Nocera.

A cerimônia também contou com a presença do deputado federal Beto Pereira, do deputado estadual Junior Mochi, da subsecretária de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência da Secretaria Estadual de Saúde, Telma Nates, da secretária de Saúde de Campo Grande, Rosana Leite, e demais autoridades.

Com informações da SES