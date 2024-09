Cineclube da Boca Filmes exibe sessão corujão com o filme “À Meia-Noite Levarei Sua Alma”

Projeto ‘ressuscita’ Zé do Caixão para exibição gratuita na Casa de Ensaio

Na próxima sexta-feira(27), o Cine da Boca Filmes dará continuidade ao seu projeto de exibições noturnas com a segunda sessão da meia-noite na Casa de Ensaio. O destaque da noite será o clássico do terror brasileiro “À Meia-Noite Levarei Sua Alma”, que marca a estreia do icônico personagem Zé do Caixão, criado pelo cineasta José Mojica Marins.

Mojica vive um coveiro de uma cidade interiorana que se transforma na personificação do horror. Obcecado pela ideia de criar um filho perfeito, ele persegue mulheres de forma violenta e sádica, revelando sua busca por um legado imortal. Essa obra não apenas explora os elementos do terror, mas também oferece uma crítica social poderosa, retratando a relação distorcida que o protagonista estabelece com a vida e a morte.

Antes do início da exibição, um dos mediadores da Boca Filmes apresentará a obra, contextualizando seu impacto no cinema brasileiro. Após o filme, haverá um momento para debate, onde o público poderá compartilhar suas impressões e reflexões sobre a narrativa e seus temas.

Para completar a experiência cinematográfica, todos os participantes terão direito a pipoca e refrigerante gratuitos. Além disso, o cineclube estará vendendo bebidas e snacks a preços acessíveis, variando de R$ 1,00 a R$ 10,00. As senhas para a sessão são limitadas e serão distribuídas na entrada, o que recomenda a chegada antecipada dos interessados.

Sobre o projeto

A iniciativa é parte do Cineclube da Boca, que vem promovendo a difusão e reflexão cinematográfica desde março de 2022. Com seis edições anteriores de exibições em horários convencionais, o projeto visa dar visibilidade a filmes não contemplados nas distribuições comerciais em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Financiado pela Lei Paulo Gustavo, o cineclube já realizou diversas atividades, incluindo oficinas de sonorização e escrita criativa, além de uma vídeo instalação temática.

Neste semestre, o Cineclube da Boca ampliou seu alcance, realizando também duas sessões duplas na CUFA, exibições com música ao vivo no Capivas e um corujão na Casa de Ensaio. O público está convidado a vivenciar uma noite repleta de emoções, reflexões e, claro, muito horror.

Serviço

A exibição do filme “À Meia-Noite Levarei Sua Alma” ocorrerá na sexta-feira (27), às 23h59, na Casa de Ensaio, situada na Rua Visconde de Taunay, 203 – Amambai. A entrada é gratuita, com distribuição de senhas.

Por Amanda Ferreira

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais