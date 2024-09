Chaos and Death Brasil Tour 2024: Turnê brasileira apresenta banda de death metal japonesa e grandes atrações nacionais, com shows em Campo Grande e Três Lagoas

Preparem seus pescoços e ergam as mãos chifradas, porque a “Chaos and Death Brasil Tour 2024” está prestes a invadir Campo Grande, no sábado (21)! A cidade se tornará o epicentro do metal pesado, recebendo um line-up brutal com as bandas NervoChaos, o retorno dos japoneses Neuroticos e os veteranos do Funeratus. Além disso, Mørkalv, representando o Black Metal sul-mato-grossense, promete elevar ainda mais a intensidade dessa turnê imperdível.

A “Chaos and Death Brasil Tour 2024” não se define apenas como uma sequência de shows, mas como uma verdadeira celebração do Death Metal. Com 18 datas programadas, a turnê percorrerá várias cidades das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte do Brasil, levando a energia avassaladora de suas bandas ao público que busca uma conexão mais profunda com o metal extremo. Entre as paradas, destaca-se a apresentação em Três Lagoas, marcada para o dia 20 de setembro, que promete agitar os fãs da região.

Neuroticos (Japão)

Formada em 2004 na cidade de Hiroshima, no Japão a banda Neuroticos já é uma velha banda conhecida na cena metal brasileira. Os fundadores, os irmãos Bruno e Kleber, são brasileiros e têm conquistado o público com suas destruidoras apresentações em várias passagens pelo país. A banda traz um som caracterizado pelo brutal Death Metal, com letras que falam sobre violência, morte e críticas à religião. A discografia do Neuroticos inclui um EP, “Hell in the House of God” (2014), e dois álbuns completos: “Kill For God” (2019) e “Hell is Now” (2022).

A banda enfrentou um longo hiato entre lançamentos, com um split em 2014 e um EP em 2016. Durante esse período, realizaram diversas apresentações e tours pela Ásia, além de uma turnê pelo Brasil. Embora tenham gravado algumas vezes antes do lançamento de “Kill for God”, a banda nunca ficou plenamente satisfeita com os resultados. Com várias oportunidades de shows e turnês, optaram por priorizar as apresentações ao vivo, uma decisão que resultou em grande reconhecimento na estrada.

Funeratus (SP)

Originária de Mococa, interior de São Paulo, a banda Funeratus foi formada em 1993 e é um dos grandes nomes do Death Metal brasileiro. Com mais de 25 anos de carreira, a banda se mantém fiel ao gênero, resistindo às fórmulas fáceis e comerciais que permeiam o mercado. Desde seu início, o Funeratus tem sido um pilar do Death Metal tradicional, e sua discografia é um testemunho de sua consistência e autenticidade. Com letras que exploram temas obscuros e uma sonoridade brutal, a banda conquistou um vasto número de seguidores, solidificando seu status como uma das maiores potências do Death Metal nacional.

NervoChaos (SP)

Com quase 30 anos de história, o NervoChaos é uma das bandas mais respeitadas da cena. Desde sua fundação em 1996, o grupo se destacou por sua sonoridade agressiva e caótica. A banda, que lançou nove álbuns de estúdio, é conhecida por suas turnês constantes, fazendo cerca de 100 shows por ano em diversos locais ao redor do mundo.

A banda se considera uma verdadeira “banda de estrada”, dedicando seus 28 anos de carreira a apresentações ao vivo, shows e turnês pelo Brasil e pelo mundo.

“É sempre muito gratificante poder retornar para Campo Grande, que nos recebe tão bem e sempre com um público muito fiel e presente. Nessa turnê estamos promovendo o nosso novo álbum. Os fãs podem esperar clássicos como “Pazuzu is Here”, “For Passion Not Fashion”, dentre outras mais e também terão oportunidade de conferir em primeira mão uma prévia do nosso próximo lançamento”, relatou o baterista da Edu Lane para a reportagem.

Com mais de 30 anos dedicados ao metal, A NervoChaos relembra os tempos em que ter cabelo comprido e vestir roupas pretas era suficiente para ser marginalizado. “Muitas vezes, nem um ônibus parava para nos levar de volta para casa após um show”, conta.

Ele destaca que, na época, os headbangers aprenderam o valor da coletividade, deslocando-se em grupos como estratégia de sobrevivência nas ruas de São Paulo, onde era comum ver 20 ou 30 adolescentes vagando após um show, enfrentando riscos apenas por serem fãs de metal. Ressalta ainda que o gênero tem se reformulado e evoluído ao longo de seus 50 anos de história, adaptando-se e, quando necessário, “higienizando os parasitas”. Atualmente, a cena metal está mais estruturada e em constante evolução em todo o Brasil.

“Apoiem a sua cena local e vivencie a fantástica experiência dos shows ao vivo. Compareçam aos shows, comprem materiais das bandas e apoiem os locais que abrem espaço para o METAL. Apoie a cena e não se apoie na cena. Sempre por paixão e jamais por modismo. Vejo vocês no show!”

Mørkalv e o Metal em CG

Representando a cena local, Mørkalv retorna aos palcos após uma turnê no Nordeste. Com seu novo CD, “An Ancient Cult to the Easir”, a banda traz a força do metal forjado no subterrâneo do Mato Grosso do Sul. Mørkalv tem se destacado por sua abordagem única ao Black Metal, incorporando elementos de outras vertentes do metal pesado. A inclusão da banda local na turnê é um reconhecimento do talento regional e promete uma conexão especial com o público que acompanha a cena metal no estado.

A Mørkalv já conhecia as outras bandas da turnê e havia colaborado anteriormente com o NervoChaos no ano passado. Além disso, um amigo da banda, Jhoni Rodrigues, que já dividiu o palco com eles no Nordeste, atuará como baterista substituto na turnê do Funeratus.

“Compartilhar o palco com bandas tão consagradas no metal nacional, que realizam turnês gigantescas por todo o Brasil e Europa, tem sido uma experiência muito gratificante. O Funeratus, uma lenda do metal nacional, está na cena há décadas, enquanto o Neuroticos se destaca como uma atração à parte”, afirmou o baterista Joyffer Colman.

A cena metal no Estado sempre se manteve ativa, com bandas lutando para persistir apesar da escassez de oportunidades. No contexto do Black Metal, os integrantes de uma banda local destacam seus esforços em promover essa cena, organizando seus próprios shows através da recém-criada produtora “Funeral Produções”. Essa iniciativa reflete a determinação dos músicos em fortalecer e expandir o cenário underground da região.

“A gente tenta não só ser convidado para tocar com bandas de fora em turnê, mas também organizar nossos próprios shows. Em dezembro traremos três bandas do Paraguai para se apresentarem aqui. Isso é o que a Mørkalv se propõe a fazer pelo underground, assim como muitos outros têm feito”, destacou o baterista.

Durante a turnê pelo Nordeste, Joyffer ficou surpreso com a calorosa recepção do público, que se mobilizou até mesmo sob a chuva para assistir ao show, comprar CDs e tirar fotos com a banda. Ele ressaltou que não esperava tanto interesse na mensagem que havia escrito. Além disso, Joyffer mencionou os planos futuros do grupo, que incluem novas turnês em outras regiões do Brasil e no exterior ao lado de renomadas bandas do underground nacional e do Blood Red Throne, da Noruega.

Quanto ao show em Campo Grande, Joyffer lembrou que a última apresentação da banda na região foi em janeiro deste ano, ao lado do Aggresion e Escafandro (PY). S Mørkalv pretende apresentar algumas faixas do novo EP, “Misanthropic Luciferian Order”, que nunca tocaram na cidade.

“Vai ser um show diferente do que o público está acostumado. Do disco ‘An Ancient Cult to the Aesir’, vamos tocar cinco faixas, considerando o tempo reduzido devido à quantidade de bandas se apresentando. Então, cheguem cedo e nos encontremos lá nessa grande celebração ao Metal underground”, finalizou.

Serviço

O Chaos and Death Brasil Tour 2024 acontecerá no Mirante Pub, localizado na Rua Doutor Zerbini, 53, na Chácara Cachoeira, no dia 21 de setembro em Campo Grande, a partir das 20h. Os ingressos estão disponíveis exclusivamente na plataforma SYMPLA. A organização da turnê é da Tumba Records, de São Paulo.

Por Amanda Ferreira

