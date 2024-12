Agendão! ‘Esquenta’ natalino, Som da Concha, lançamento de livro e mostra de arte são opções para fim de semana

Tem também Teatro, Batalha de Vozes, Festival de Bar em Bar e Cãominmhada

O fim de semana chegou com cheirinho de Natal e dobradinha do Som da Concha, com shows gratuitos em Campo Grande e Rio Verde, neste domingo!

A cantora Jacqueline Costa e o Coletivo 8 se apresentam na Concha Acústica Helena Meirelles, localizada no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. O show, que estava previsto para ser apresentado no último dia 3, teve que ser adiado por conta do mau tempo. A entrada gratuita, e o show começa às 18h.

O projeto Som da Concha também levará música e cultura para a Praça das Américas, em Rio Verde de Mato Grosso, a partir das 18h, com o pop e o blues da Sócios Band e a MPB de Érika Espíndola.

Jacqueline Costa

Jacqueline Costa apresenta o show “Desenho em Aquarela”, no qual expõe seu trabalho autoral com forte influência da MPB, do POP e do R&B. Natural de Corumbá e criada em Campo Grande, Jacqueline iniciou sua carreira ainda jovem, apresentando-se em bares e eventos locais. Suas composições refletem sentimentos humanos e as conexões pessoais, traçando um caminho musical que busca tocar o público com temas cotidianos e emocionais.

Coletivo 8

A performance “A Mulher Que Comeu a Maçã” representa a essência do Coletivo 8, um grupo formado por mulheres musicistas e compositoras que exploram a ousadia intelectual feminina e a ocupação de espaços musicais majoritariamente dominados por homens. Liderado por Sofia Basso (direção artística) e Letícia Dias (direção musical), o coletivo se apresenta em formato dinâmico e colaborativo, reunindo artistas para fortalecer e ressignificar a presença feminina na música.

Para esta edição do Som da Concha, o coletivo contará com Sofia Basso, Letícia Dias, Jool Azul e Ju Souc. O repertório da apresentação é composto por músicas das quatro artistas, refletindo suas influências e estilos individuais, além da temática de empoderamento e expressão femininas.

Sócios Band

A Sócios Band é um expoente no cenário do pop e do blues em Mato Grosso do Sul e no Brasil. O quinteto reúne músicos de expressão nacional, como o contrabaixista Serginho Lima e o baterista Daniel Magela. O som marcante da guitarra fica sob responsabilidade de Davi Galvão, enquanto Pedro Fernandes, o mais jovem do grupo, se destaca no teclado com sua habilidade singular. A banda é completada pela voz rouca e impactante de Nath Barros, que confere uma identidade forte às apresentações.

Érika Espíndola

Érika Espíndola, acompanhada por Flávio Bernardo, traz ao palco o show mS², sequência do espetáculo ANU. O projeto combina repertório autoral e homenagens a artistas sul-mato-grossenses, como Geraldo Espíndola e Begèt de Lucena, celebrando a riqueza musical do Estado.

‘Uma história para Compartilhar’

E no sábado tem o lançamento do livro “Uma história para contar e compartilhar”, de Paulo Antunes, no ISMAC (Instituto Sul-mato-grossense para Cegos Florisvaldo Vargas) às 9h. Toda a renda do livro será revertida ao ISMAC. De menino pobre que colhia soja e plantava café com o pai para garantir o sustento da família, Antunes fez uma caminhada árdua até chegar a superintendência da Caixa Econômica Federal em Mato Grosso do Sul e Minas Gerais e Vice-Presidente de Habitação do banco, além de Diretor Presidente da Ambiental MS Pantanal e atualmente, Diretor do Grupo Black Wheels e Garza Inteligência Financeira. O ISMAC fica na Rua 25 de Dezembro, 262.

SEXTA-FEIRA (29)

Slam ‘Egbé Periférico – Vozes que refletem Orixás’

Apresentado pelo Slam Camélias, o ‘Egbé Periférico – Vozes que refletem Orixás’, é um espetáculo de poesia que conecta as raízes dos orixás com a vivência da periferia, abordando questões identitárias e culturais da comunidade negra e indígena por meio da força da poesia. Ao som dos atabaques, as/os poetas exploram as narrativas dos orixás não como figuras distantes, mas como reflexos vivos de uma luta contínua e de um pertencimento, uma união que fortalece e afirma a história de um povo. Com classificação livre, a apresentação será no Sesc Teatro Prosa, na Rua Anhanduí, 200.

14ª Mostra Cinema e Direitos Humanos

A Mostra Cinema e Direitos Humanos é o maior evento de cinema com a temática em direitos humanos do Brasil, que celebra e reforça a conexão entre cinema e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, com sessões presenciais em todo o país. Nesta sexta-feira (29), às 8h30, é realizada a sessão infantil com ‘Garoto Cósmico’; às 14h30 a sessão ‘Depois do Expediente’, com curtas e debate, tudo no Museu da Imagem e Som. Já às 19h é a hora da Mostrinha, com ‘Garoto Cósmico’, na Cufa, no bairro São Conrado.

Mostra de Arte Digital

O Museu da Imagem e do Som recebe a Mostra de Arte Digital, com trabalhos de 15 artistas e dois coletivos. A coordenação e curadoria são de Venise Paschoal de Melo, montagem e projeto expográfico são de Julian Vargas Cubillos. Desde o ano de 2018 a MADi – Mostra de Arte Digital vem sendo um espaço que visa estimular produções e promover a arte inserida nas tecnologias eletrônico-digitais. Nesta edição especial, a proposta é estabelecer pontes com a 14ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos. A exposição segue até essa sexta, às 21h.

SÁBADO (30)

Espetáculo R.U.I.A

Sábado será dia da criançada se divertir no Sesc Teatro Prosa (Rua Anhanduí, 200), com o espetáculo R.U.I.A – Realidade Ultrassônica de Invasão Aleatória, com a Cia Dançurbana. A história de “R.U.I.A.” acontece quando o recreio da escola é invadido por um ecossistema habitado por criaturas mitológicas. A partir da filosofia da educação, do pensamento de Rudolf Steiner, os processos de construção seguiram por meio de propostas, oficinas de contação de histórias, palhaçaria.

Alice no País das Acrobacias

Prepare-se para uma experiência mágica com o espetáculo Alice no País das ACROBACIAS, apresentado por um talentoso elenco infantil! Este espetáculo inovador traz à vida a clássica história de Lewis Carroll, repleta de personagens encantadores e aventuras surpreendentes. Os pequenos artistas irão encantar o público com suas performances vibrantes e cheias de energia. Cada cena é cuidadosamente elaborada para transportar você e sua família para um mundo de fantasia, onde a imaginação não tem limites. A apresentação será na Estação Cultural Teatro do Mundo, na rua Barão de Melgaço, 177, Centro, e os ingressos podem ser adquiridos no Sympla.

Labhits Batalha de Vozes

Neste sábado o palco do Blues Bar (15 de novembro, 1186) será tomado por um verdadeiro confronto vocal com os maiores talentos da cena musical de Campo Grande. Serão 10 cantores da cidade para um duelo vocal de alto nível, interpretando sucessos emblemáticos do rock internacional, desde os anos 80 até os 2000, de AC/DC a Linkin Park, além de artistas como Alanis Morissette, Led Zeppelin, Imagine Dragons, entre outros. . O bar abre às 20h, e as bandas começam o show a partir das 22h. Ingressos no Sympla.

Festival Bike Arte Brasil

O festival Bike Arte Brasil chega a Corumbá com shows, oficinas educativas e culturais e tenda mecânica aberta para reparo gratuito das bikes. Nas oficinas, o público poderá realizar o plantio de mudas e recreação para crianças, além do circuito de educação no trânsito. Além disso, a programação conta com o DJ Tico DuBem e Rubinho Adrison, haverá ainda a peça ‘Tuta, o Gari’, com o Grupo de Experimentos e Truques Teatrais. Das 17h às 21h, na Praça do Cravo, o festival é uma iniciativa do Instituto Aromeiazero, e um grupo de artistas produzirá intervenções pelas ruas.

25ª edição do Proler

A 25ª edição do Encontro do Proler (Programa Nacional de Incentivo à Leitura) encerra neste sábado, com a oficina de escrita Disse-me-disse: histórias inventadas a partir da vida alheia, ministrada por Febraro de Oliveira, às 14h, na Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaías Paim. Nesta oficina, os participantes serão convidados a explorar o poder das narrativas baseadas em fragmentos da vida alheia. Exercícios práticos vão guiar o grupo a transformar boatos e enganos em histórias instigantes, mergulhando no universo do “disse-me-disse” com humor e crítica. Inscrições no link https://docs.google.com/forms/d/1z1qTUE6cObt1KBn5W8hPscICEdXSOmFfZKYNOoxEEsU/viewform?edit_requested=true

Festival de Bar em Bar

De ‘comida de restaurante’ até petiscos de boteco, o Festival de Bar em Bar encerra neste sábado, reunindo o melhor da gastronomia de Mato Grosso do Sul. São mais de 100 estabelecimentos inscritos, dos municípios de Campo Grande, Três Lagoas, Dourados, Ponta Porã, Rio Brilhante, Bataguassu, Bonito e Chapadão do Sul. É possível ver os pratos e locais participantes no site https://barembarms.com.br/

Shopping Campo Grande

O Natal já chegou no Shopping Campo Grande, que desde o início do mês já está decorado para a celebração. A data também resgata diversas atividades culturais, como as cantatas natalinas. Para fortalecer essa essência, o Shopping Campo Grande realiza apresentações com corais de Campo Grande, que levam ainda mais beleza às atividades promovidas pelo centro de compras nesse período. Neste sábado é a vez do coral da Igreja Cristã Maranata abrilhantar o espaço, a partir das 14h.

Arte nas Estações

A exposição “Entre o céu e a terra”, parte do projeto Arte nas Estações, está no Centro Cultural José Octávio Guizzo até 07/12, com obras que representam crenças religiosas, místicas e fé. Neste sábado o projeto realiza as oficinas ‘Roda de Danças populares com renda que roda, coordenada pela Profa Gabriela Salvador, das 14h às 15h; das 20h às 22h é a vez da apresentação do espetáculo ‘Culto das Travestis’, dirigida por Emy Mateus Santos, propondo uma reflexão sobre identidade e visibilidade.

Acelere a Solidariedade

Campo Grande será palco de um evento que une paixão por carros antigos e solidariedade. A Confraria Apaixonados por Fusca e Derivados MS promove a 2ª edição do “Acelere a Solidariedade”, no estacionamento do Comper Itanhangá, das 14h às 22h.Além da exposição de mais de 250 carros antigos, o evento tem a participação da Polícia Militar Rodoviária com os cães adestrados, shows musicais, espaço kids com o Carretão da Alegria, praça de alimentação e diversas outras atrações. Toda a renda obtida com a venda de alimentos e bebidas nas barracas será destinada a três instituições: Casa Peniel, Escola Juliano Varela e Cotolengo Sul-Mato-Grossense.

DOMINGO (31)

CãoMinhada

Em alusão ao Dezembro Verde, mês dedicado a conscientização contra o abandono e maus-tratos aos animais, será realizado neste domingo a CãoMinhada, na Avenida Afonso Pena, região do Parque dos Poderes. Com concurso de fantasias, quem quiser levar seu pet poderá se inscrever na hora, doando um quilo de ração para cães ou gatos. A CãoMinhada será realizada a partir das 8h.

Feira Borogodó

Em sua 6ª edição, a Feira Borogodó, em conjunto com Silvana Valu, fará um especial neste domingo em celebração aos 18 anos de Cordão Valu, bloco de rua mais icônico de Mato Grosso do Sul. Das 9h às 15h, a feira trará muita música com o Grupo Sampri, Jerry Espíndola, Vinil Moraes, Bojo Malê, Valu Samba Trio, Vozmecê e Cia Teatro do Mundo, além dos mais de 300 expositores de economia criativa, uma chance de adiantar o presente de natal. A feira Borogodó é realizada na Praça Coophafé, rua das Garças, 3164.

