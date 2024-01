Castramóvel em Costa Rica divulga agenda de atendimentos para o mês de fevereiro

A vigilância de saúde de Costa Rica divulgou hoje(26) a lista dos locais de atendimento do Castramóvel para o fim de janeiro e começo de fevereiro.

O serviço que atenderá os bairros da cidade aceitará apenas cães e gatos machos com mais de seis meses de idade. É necesário fazer agendamento na recepção das Unidades de Saúde por telefone ou de forma presencial.

O objetivo dessa ação é alertar a população sobre a importância do controle da natalidade dos animais, a prevenção contra abandona e cuidados com os bichinhos de estimação.

Maus tratos contra animais é crime conforme a Lei 14.064/2020 que prevê punição de 2 a 5 anos de reclusão, multa e proibição de guarda. Dependendo do grau dos mau tratos, a pena é aumentada em um terço.

Confira abaixo a data de atendimento nas unidades de saúde e o telefone para contato:

29/01 a 02/02 – ESF SONHO MEU III / (67) 9-9660-5795;

05 a 09/02 – ESF CENTRAL / (67) 9-9630-4224;

12 a 16/02 – ESF VILA NUNES / (67) 3247-6970;

19 a 23/02 – ESF SÃO FRANCISCO / 3247-6915 ou 9-9615-6350;

26/02 a 01/03 – ESF VALE DO AMANHECER / 9-9958-4250.

O calendário poderá sofrer alterações conforme a demanda de atendimentos.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.