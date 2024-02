84ª Expogrande estima lucrar 40 milhões a mais, em comparação a 2023

Feira acontecerá entre os dias 4 a 14 de abril e tem como objetivo tornar-se referência em festivais no Brasil

Com expectativa de movimentar R$ 150 milhões na economia de Mato Grosso do Sul, neste ano, superando os R$ 110 milhões de 2023, a 84ª edição da Expogrande, que acontecerá entre os dias 4 a 14 de abril, tem como objetivo tornar-se referência em festivais no Brasil e “descobrir o extraordinário”.

Durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira (1º), o presidente da Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul) Guilherme Bumlai deu detalhes da feira agropecuária mais famosa do Estado. E disse que MS está em ponto estratégico para que o evento se torne referência nos festivais.

“Nossa expectativa é trazer esses expositores, principalmente da raça Nelore, que é a raça mãe do nosso país, para que eles possam participar aqui nesses 11 dias de exposição. Aproveitando que estamos no coração da América Latina, no coração da Rota Bioceânica estamos em tratativas com as prefeituras no qual a rota faz parte, para que elas possam participar da feira, e trazer aquilo que elas têm de melhor para oferecer a Mato Grosso do Sul, Brasil e também levar oportunidades do nosso Estado para outras regiões”, ressaltou Bumlai.

Para este ano, é aguardado também a presença de mais de 150 expositores, 16 leilões com 11 raças diferentes, um espaço melhor para os espetáculos culturais e com saída mais fácil. Bumlai frisou que para este ano a expectativa é superar os resultados da edição passada.

“A Expogrande vem maior este ano no aspecto de expositores, no número de animais e também na quantidade de leilões, o que gera uma expectativa maior de público. Além da readequação da área de shows que vai proporcionar uma feira mais bonita e segmentada”, destacou Bumlai. Em 2023 passaram pela Expogrande mais de 102 mil pessoas. Dos R$ 110 milhões faturados, R$ 18 milhões apenas em leilões, e mais de 4 mil animais vendidos. Além dos valores arrecadados, Bumlai também reforçou que a Expogrande tem como um dos principais objetivos realizar troca de experiências, conexões e networking entre os participantes que lá estiverem.

“Assim como na edição do ano anterior, essa parceria trará delegações de países vizinhos que passarão por aqui, sendo uma oportunidade para os criadores realizarem networking e, neste contexto, acreditamos que bons negócios serão fechados ao longo desses 11 dias”, estima o presidente.

A Expogrande, que desde 1930 busca impulsionar o setor rural, promovendo encontros entre empresas fornecedoras, instituições do seguimento e produtores, e oferecendo oportunidades de realização de grandes negócios, torna-se hoje um evento multissetorial, apresentando tendências, soluções e inovações para o agronegócio e seu desenvolvimento, além de contar com exposições de animais, leilões, circuito de palestras, shows, gastronomia e muita diversão.

Julgamentos de animais

Este ano a grande novidade da agenda de julgamentos de bovinos é a volta para a pista da raça nelore, que também vem outra novidade – a presença de animais mocho, padrão e também nelore pintado. É a primeira vez na história da Expogrande que o nelore pintado participará de julgamentos na feira.

Completam os julgamentos da primeira etapa bovinos das raças sindi e tabapuã. Ainda na primeira etapa participam equinos das raças quarto de milha e crioulo. Na segunda etapa é a vez dos bovinos leiteiros das raças girolando, gir e sindi. Também haverá nesta etapa os julgamentos de equinos das raças árabe e pantaneiro.

A Acrissul já confirmou até agora a realização de pelo menos 16 leilões de bovinos e equinos. Para suportar a demanda, os leilões da Expogrande terão início no dia 23 de março com o Leilão Patrimônio Genético Sete Estrelas, certame programado para acontecer às 12 horas no tatersal de elite 1. Na abertura oficial da Expogrande, no dia 4 de abril, às 20 horas, acontece o tradicional Leilão de Corte Virtual Acrissul, com a oferta de um grande plantel de animais de cria e recria, de vários criadores de Mato Grosso do Sul. O certame está a cargo da Leiloboi Leilões Rurais.

Atração musical

A edição da Expogrande para este ano já tem a presença confirmada de grandes cantores da música sertaneja como Simone Mendes, Ana Castela, Launa Prado, e as duplas Henrique & Juliano e Victor & Leo. Durante a coletiva desta quarta-feira, a Acrissul também adiantou as datas dos shows e que os ingressos já estarão disponíveis para venda a partir desta quinta-feira (02). Confira a programação dos shows:

5 de abril – Lauana Prado e Gustavo Mioto

6 de abril – Henrique e Juliano

7 de abril – Fred e Fabrício

12 de abril – Ana Castela

13 de abril – Simone Mendes

Outro sucesso de atração na feira agropecuária de 2023, foi a Fazendinha. O evento estará de volta nessa edição, voltada para o público infantil, onde as crianças poderão ter contato com animais e aprender mais sobre eles.

Por Suzy Jarde

