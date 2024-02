Cultura geek ganha espaço em acervo da biblioteca pública da Capital

A Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaías Paim agora conta com um novo espaço em seu acervo, dedicado apenas com volumes para os interessados na cultura geek. O local agora possui uma parte para leitura de mangás, HQs (Histórias em Quadrinhos) e livros sobre a cultura pop.

O acervo sobre o assunto já existia na biblioteca, mas agora foi realizado um recorte para disponibilizar para consulta de usuários.

“A biblioteca já havia feito alguns eventos sobre a cultura geek e queríamos um espaço específico para este público. A intenção é que o leitor fique à vontade para ler aqui no nosso espaço”, explicou o curador do espaço Johnny Larroque, que já participou de eventos geek no Japão e na China e é apreciador da cultura geek.

A exposição possui livros, HQs e mangás de classificação livre a 16 anos, de forma permanente e direcionado para todos que apreciam a temática. “A biblioteca também está produzindo um catálogo que reúne informações sobre o acervo para que os usuários e os servidores da Fundação de Cultura de MS possam consultar e saber sobre as obras disponíveis”, destacou a gestora da biblioteca Cristina Moura.

O mangá não trata somente de assuntos de crianças e adolescentes, mas traz temas sociais como bulling, etarismo, desemprego. Ele transita em diversas faixas etárias. É reflexivo também, não é só entretenimento. E, além disso, estamos promovendo uma inclusão de leitores que não tem acesso ao mangá, pois é um livro muito caro. Tem títulos para meninos e meninas”, explicou o curador Johnny.

“Foi bacana tirar do armário estes livros e mangás, pois o leitor que vêm à biblioteca é diferente. Livro não é para ficar guardado na estante e este público é bem específico”, finalizou a gestora Cristina Moura.