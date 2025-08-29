Agenda! Do samba de Péricles a passeio por Corumbá, confira a agenda desta semana

Teatro, parque de diversões e festival de cinema no interior são opções para fim de semana

Aniversário da UFGD com Péricles

O cantor e compositor Péricles, um dos maiores nomes do samba brasileiro, será a grande atração do show de aniversário da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), nesta sexta-feira, às 20h, no Parque Antenor Martins (Parque do Lago). A apresentação do sambista será precedida do Festival Universa, que reunirá artistas sul-mato-grossenses incluindo Emmanuel Marinho, Lumacê, Bro MC’s, Gianni Torres, Soul Ra e outros.

A partir das 18h, estarão em funcionamento a Praça de Alimentação e os pontos de venda de bebidas. Serão cerca de 20 food trucks e barracas oferecendo opções variadas como escondidinho, comida árabe, lanches, espetinhos, gelatos, churros, doces, bolos, pastel, caldo de cana e tapioca. Quanto às bebidas, quatro pontos espalhados pelo parque venderão refrigerantes, cerveja, água, drinks e cerveja artesanal.

Às 19h começa o Festival Universa. A programação contempla MPB, samba, rap, rock e blues, criando um ambiente para todos os gostos. Será também uma oportunidade de conhecer composições autorais de artistas locais e, ao mesmo tempo, cantar junto músicas consagradas que fazem parte do repertório desses músicos.

Entre as atrações do Festival Universa estão a jovem cantora LuMacê, SoulRa, Gianni Torres, Ana Paula Lopes e Brô MC’s, destaque do festival.

Encerrando a noite, será a vez de Péricles subir ao palco. Com sua voz inconfundível e sucessos que marcaram gerações, o cantor e compositor se apresenta para celebrar junto com a comunidade os 20 anos da UFGD.

Festival de Cinema Ponta Porã

De 29 a 31 de agosto, o Festival de Cinema ‘Um País Chamado Fronteira’ traz uma programação especial com oficinas, mesas de debate, city tour, lançamentos e sessões de filmes brasileiros e paraguaios. Na sexta-feira (29), o tema central será ‘Panorama, desafios e possibilidades de cooperação audiovisual na fronteira’, com mesas, homenagens ao cinema dos dois países, no Auditório da Prefeitura de Ponta Porã.

No sábado, o dia começa às 7h com passarinhada do Instituto Mamed, no Parque dos Ervais. Ao longo do dia, há mesa de conversa, oficina de atuação com o ator paraguaio Celso Franco, oficina de cinema, city tour por Ponta Porã, e sessão de cinema com a obra ‘Caingangue – A Pontaria do Diabo’.

Já no domingo (31), dia de encerramento, há sessões de cinema com os filmes ‘Por un Segundo’ e ‘Charlotte’, no Lemon Cine Assusnção, encerramento com o documentário ‘Skate Transformando Vidas’, o curta ‘A Noiva do Castelino’ e ‘Trilha para o Futuro’ e Mostra IFMS Campus Ponta Porã. Mais informações podem ser obtidas nas redes sociais da Prefeitura do município, @prefeituradeponta.

Sexta-feira (29)

Performance – Espetáculo ‘Culto das Travestis’

Nesta sexta-feira (29), a partir das 19h, o Sesc Teatro Prosa recebe o Coletivo de Trans pra Frente, com o espetáculo contemporâneo ‘Culto das Travestis’, responsável por transformar as ruas em palcos, calçadas em palanques, para questões urgentes que atravessam o corpo não het/cis/branco e normativo, deslocando as concepções do que é arte e do que é vida, do que é cena ou não. O culto das travestis é uma obra em movimento que provoca a participação de todas as pessoas, através da performance, dança e teatro. (Classificação: 14 anos)

Mixi Pé na Estrada

O projeto ‘Mixi Pé na Estrada’ é uma iniciativa cultural que promove a circulação do espetáculo ‘MixiCirquinho’, por diversas cidades do Estado. Nesta sexta-feira, a palhaça Mixirica (Kelly Figueiredo) traz todo o encantamento e arte do projeto para Campo Grande, em dois horários, às 9h e às 14h, no Instituto Maná do Céu para os Povos, R. Caraíba, 449 – Jardim Canguru.

Jornada do Patrimônio – Corumbá

A CAU-MS (Câmara Temática de Patrimônio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul) realiza o Seminário de Patrimônio Cultural, no município de Corumbá, a 428 quilômetros de Campo Grande. O evento faz parte da programação da 1ª Jornada Estadual do Patrimônio, e realizará debates, passeios e visitas guiadas pelos museus da cidade histórica. Nesta sexta-feira (29), a programação contará com palestras sobre o patrimônio arquitetônico de Corumbá, mesa de debate e visita guiada pela cidade. Mais informações nas redes sociais do CAU-MS e da FUPAHAN Corumbá.

Sábado (30)

Cine Clubinho

A partir das 16h, o Sesc Teatro Prosa (Rua Anhanduí, 200) traz a obra cinematográfica ‘Tarsilinha’, de Célia Catunda e Kiko Mistrorigo. Tarsilinha é uma garota de 8 anos que embarca numa jornada fantástica para recuperar a memória de sua mãe. Para isso ela precisa encontrar objetos muito especiais: as lembranças que foram roubadas. Em sua jornada, Tarsilinha verá coisas incríveis e fará amigos, mas também terá que enfrentar seus medos, superar obstáculos e voltar para casa em segurança com todas as lembranças.

Premonição: A Última Visão

A Companhia Arte Boa Nova apresenta, no segundo semestre de 2025, um emocionante espetáculo espírita, que mergulha nas fronteiras entre o visual e o invisível. Em meio ao cotidiano aparentemente comum de um escritório de advocacia, um advogado começa a receber estranhos telefonemas e a viver experiências perturbadoras que desafiam sua lógica e sua fé. A Última Visão é uma jornada sensível que convida o público a repensar nossos valores e perceber que a verdadeira justiça começa dentro de nós. A peça é recomendada para maiores de 14 anos e será realizada no Teatro Allan Kardec (Avenida América, 653, Vila Planalto), em dois horários, às 18h e 20h30, com ingressos disponíveis na plataforma Sympla.

Clube de leitura

O “Clube de Leitura Pássaro-Poesia” realiza neste sábado, dia 30 de agosto, às 10h, na Hámor Livraria, em Campo Grande, uma revolução literária com o livro “A peste e o país que se perdeu”, discutindo os poemas de Volmir Cardoso. Natural de Batayporã, e radicado em Campo Grande há alguns anos, além de conceituado professor universitário na área de Literatura (UEMS), vinha escrevendo alguns versos e os escondia em sua gaveta, no quartinho da bagunça de sua casa. Depois da eclosão da pandemia da COVID-19, os versos se multiplicaram e o esconderijo não dava mais conta de tantos poemas urgentíssimos a serem dados a público.

Sucata Cultural

A partir das 19h, acontece a noite de premiação da 3ª Edição Eu Na Tela do Sucata Cultural, em Dourados, a 228 quilômetros de Campo Grande, com entrega de prêmios para os vencedores do curta e média-metragem, e apresentações musicais do Soul Samba, Soluta e DJ Gabis. O público poderá conferir a seleção de filmes de 27 a 30 de agosto e participar da votação popular. Endereço: Sucata Cultural – Dourados–MS. Entrada gratuita e aberta ao público.

Sarau do Folclore

A Casa de Cultura da UEMS recebe no sábado o Sarau do Folclore – Noite da Diversidade Cultural a partir das 19h, com apresentações de dança, música indígena, roda de capoeira e mais. Food trucks estarão disponíveis com opções variadas. Endereço: Rua Monte Alegre, 1955 – Espaço Guaraoby, Dourados–MS. Entrada gratuita e aberta ao público.

Campeonato Estadual de Bandas e Fanfarras

No sábado, o Campeonato Estadual de Bandas e Fanfarras terá abertura oficial às 12h e encerramento às 23h, mas as apresentações começam já às 8h da manhã. O evento reúne bandas e fanfarras de várias cidades do Estado, promovendo um espetáculo de técnica, criatividade e emoção, com cerca de 1.800 integrantes. Centro de Convenções Antônio Tonani, endereço: Av. Guaicurus, 2030 – Novo Parque Alvorada, Dourados. Entrada gratuita e aberta ao público.

Domingo (31)

Premonição: A Última Visão

As 18h, a Companhia de Teatral Arte Boa Nova realiza mais uma sessão do espetáculo ‘A Última Visão’. Entre premonições, revelações e visitas do além-túmulo, um advogado se vê envolvido em uma intrincada disputa familiar marcada por ambição, segredos e traições. Mas a verdadeira luta não está apenas nos tribunais: está em reconhecer que a vida não termina com a morte — e que há forças maiores conduzindo cada destino. A peça é recomendada para maiores de 14 anos e será realizada no Teatro Allan Kardec (Avenida América, 653, Vila Planalto), com ingressos disponíveis na plataforma Sympla.

Ita Park

Grande sucesso das décadas de 1990 e 2000, o tradicional Ita Center Park está de volta em Campo Grande, no estacionamento do Shopping Campo Grande. O parque traz o Ranger, montanha-russa projetada para desafiar limites, bate-bate, tobogã e o Crazy Dance. Os ingressos têm preço inicial de R$ 15 e o horário de funcionamento é: de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados e domingos, das 15h às 22h. O parque está localizado no estacionamento do Carrefour.

Por Carolina Rampi

