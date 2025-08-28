Projeto ‘Mixi Pé na Estrada’ leva circo e teatro para Terenos e Campo Grande

Iniciativa nasceu do desejo de levar o espetáculo para além dos palcos

O riso, quando chega, transforma. É assim que a palhaça Mixirica e sua inseparável amiga de tempos pandêmicos, Mixipulga, pegaram a estrada com um pequeno circo de bolso para visitar escolas, centros culturais e instituições de Corguinho, Dois Irmãos do Buriti e Aquidauana. Agora, o projeto chega a Terenos e Campo Grande nesta quinta e sexta-feira (28 e 29 de agosto), no final do mês dedicado à Primeira Infância no Brasil.

“O ‘Mixi Pé na Estrada’ nasceu do desejo de levar o espetáculo para além dos palcos tradicionais, chegando a lugares onde o acesso à arte ainda é muito pouco. É como plantar sementes de riso e imaginação em diferentes solos e ver cada comunidade florescer de um jeito único”, conta a idealizadora do projeto e intérprete da palhaça Mixirica, Kelly Figueiredo.

Com estrutura itinerante, charmosa e portátil, o cirquinho cabe em qualquer lugar e transforma qualquer espaço em picadeiro. “Isso permite que o espetáculo vá até o público, e não o contrário. As cidades foram escolhidas por apresentarem carência de atividades culturais regulares e por terem comunidades abertas ao encontro”, explica Kelly.

No “MixiCirquinho”, o público conhece Mixirica — curiosa, atrapalhada e poética — e Mixipulga, sua parceira pequenina, mas gigante na coragem. Juntas, vivem aventuras sobre cordas bambas, truques de mágica e malabarismos improvisados, num jogo que mistura o circo clássico à palhaçaria contemporânea. “O objetivo não é apenas exibir habilidades, mas contar histórias, brincar com os erros e transformar o inesperado em parte da cena”, afirma a artista.

O humor abre caminho para temas como respeito à diversidade, coragem e amizade. “As personagens mostram que as diferenças são fonte de riqueza, que errar faz parte da vida e que juntos somos mais fortes. Cada situação engraçada carrega uma pequena lição”, diz Kelly.

Todas as apresentações contam com intérprete de Libras. “O projeto busca garantir que o máximo de pessoas possam aproveitar a experiência, independentemente de suas condições. E por ser altamente visual e físico, o espetáculo dialoga com diferentes públicos, inclusive quem enfrenta barreiras de linguagem”, destaca.

Apresentar o “MixiCirquinho” no mês da Primeira Infância tem significado especial para a equipe. “Essa é a fase em que a imaginação está mais fértil e cada estímulo deixa marcas profundas. Semear encanto e criatividade nesse período é contribuir para o desenvolvimento emocional, social e cultural das crianças”, conclui Kelly.

Este projeto conta com investimento da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc), do MinC (Ministério da Cultura), por meio do edital para projetos culturais voltados para a primeira infância da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Agenda:

28/08 – Terenos – Centro Cultural Ramez Tebet – 9h30 e 15h

29/08 – Campo Grande – Instituto Maná do Céu para os Povos – 9h e 14h