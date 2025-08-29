Curso de Formação de Treinadores reúne grandes nomes do futebol em Campo Grande

curso é voltado para técnicos, preparadores físicos, estudantes de Educação Física e profissionais ligados ao futebol

Campo Grande será palco, entre os dias 29 e 31 de agosto, do Curso de Formação e Aperfeiçoamento para Treinadores de Futebol, iniciativa inédita da FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul) que promete atualizar e capacitar profissionais da área esportiva com conteúdos modernos e práticos.

O curso é voltado para técnicos, preparadores físicos, estudantes de Educação Física e profissionais ligados ao futebol, com palestras e aulas práticas sobre liderança, motivação, preparação física, cognição, periodização e metodologias aplicadas em grandes equipes.

Entre os nomes confirmados estão:

• Prof. Renê Simões, técnico com experiência internacional e passagem pela Seleção da Jamaica na Copa de 1998 e pela Seleção Brasileira Feminina medalhista em Atenas/2004.

• Prof. Dr. Gabriel Elias Ota, pesquisador e especialista em fisiologia do exercício.

• Prof. Dr. Hugo Santana, doutor em Fisiologia do Esporte e professor da UFMS.

O presidente da FFMS, Estevão Petrallás, acompanhará a programação e destaca a relevância da iniciativa:

“Investir na formação de treinadores é investir em profissionais capacitados que podem transformar o desempenho e a mentalidade de atletas e equipes. Este curso alia ciência, técnica e experiência prática de grandes nomes do futebol”.

Programação Resumida

29/08 – Noite

18h às 19h – Credenciamento;

19h30 às 22h – Palestra Campeão dos Sonhos Impossíveis – Líder Impactante (Prof. Renê Simões);

30/08 – Manhã

8h às 10h – Treinador de Futebol, Suas Qualidades e Habilidades 1 (Prof. Renê Simões);

10h às 10h10 – Coffee break;

10h15 às 12h – Treinador de Futebol, Suas Qualidades e Habilidades 2 (Prof. Renê Simões);

30/08 – Tarde

16h às 18h – Aula prática Trabalhos Cognitivos e Montagem de Equipes – Interações e Tomada de Decisões (Prof. Renê Simões);

31/08 – Manhã

8h às 10h – Treinamento Cognitivo Associado ao Trabalho Físico (Prof. Dr. Gabriel Elias Ota);

10h às 12h – Periodização no Futebol através de Exercícios Técnicos (Prof. Dr. Hugo Santana);

12h15 – Entrega dos certificados.

