Agenda de carnaval: confira datas e horários do blocos de rua

Nesta semana, os “esquentas” do Carnaval já estão animando os foliões de Campo Grande. Entre os dias 10 e 21 de fevereiro, a capital terá blocos de carnaval na Praça dos Imigrantes, Bar do Zé (rua Barão do Rio Branco), Praça Aquidauana, Rua Laguna (Orla Morena); Esplanada Ferroviária; Praça Cuiabá; Loop Music Hall; na Praça Campo Pedrinha e no monumento Maria Fumaça.

De acordo com a prefeitura, é esperada a movimentação de 60 mil foliões em Campo Grande. A prefeitura, por meio da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), junto à Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) e Polícia Militar, irão apoiar a realização dos blocos de rua. Confira a agenda completa:

Blocos de Carnaval

Bonde das Sereias

Data: 20 de fevereiro – Cortejo do bloco

Horário: 16h às 22h

Local: Praça dos Imigrantes – Rua Rui Barbosa, 65 – Centro

Data: 25 de fevereiro – Enterro dos Ossos

Horário: 16h às 23h

Local: Praça dos Imigrantes – Rua Rui Barbosa, 65 – Centro

Bloco do Reggae

Data: 17 de fevereiro e 18 de fevereiro

Horário: 15h / 22h

Local: Esplanada Ferroviária – Rua Calógeras, 3.000 – Centro

Capivara Blasé

Data: 18 de fevereiro

Horário: 19h às 1h40

Local: Rua Eva Lacerda de Farias, 740 – Taveirópolis

Data: 19 e 20 de fevereiro – Desfile do bloco

Horário: 16h

Local: Esplanada Ferroviária – Rua Calógeras, 3.000

Cordão da Valu

Data: 18 e 21 de fevereiro

Horário: 15h

Local: Esplanada Ferroviária – Rua Calógeras, 3.000

Evoé Baco

Data: 16 de fevereiro

Horário: 17h

Local: Orla do São Francisco, ao lado do Pontilhão – Rua Laguna com a Avenida Euler de Azevedo

Farofolia

Data: 17 de fevereiro

Horário: 15h às 22h

Local: Rua Temistocles, 103 – Em frente ao Ponto Bar

Farofa com Dendê

Data: 21 de fevereiro

Horário: 16h

Local: Em frente ao Maria Fumaça – Rua Calógeras, esquina com avenida Mato Grosso

Subaquera

Data: 20 de fevereiro

Horário: 16h às 23h

Local: Praça da rua Argolas – Novos Estados

Tá Dando Pinta

Data: 16 de fevereiro

Horário: 17h

Local: Esplanada Ferroviária

