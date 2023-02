A uma semana do Carnaval, pais saem a procura de fantasias para as crianças

Após dois anos sem Carnaval de rua, devido as medidas de biossegurança para evitar a contaminação de Covid-19, a expectativa dos foliões voltou com tudo, e a uma semana da festa os campo-grandenses já estão se preparando, principalmente os pais da criançada.

A servidora pública Rafaela Silva, foi até o centro da Capital em busca de fantasias para os dois filhos. “Estou procurando fantasias para os meus dois filhos, uma menina e um menino. As crianças são as que estão mais animadas, porque ficaram dois anos sem [Carnaval], querem fantasia nova e tudo. Vou para os bloquinhos com eles. Já são acostumados a ir”.

A microempreendedora Georgina Ajala segue na mesma empreitada que Rafaela, e está em busca de fantasias para as duas filhas e está com boas expectativas para as festas. “Vim ver umas fantasias para minha filha e fazer umas fotos. Nós vamos nos blocos, dia 19 no Rádio Clube, e vamos seguindo os bloquinhos. A gente gosta de levar elas para se divertir e se divertir junto né? Antes da pandemia a gente já ia, Maria Flor foi bebezinha para os carnavais, para os bloquinhos”.

Ela ainda comenta que devido as restrições da pandemia, as crianças são as mais empolgadas para sair e cair na folia. “Eu acho que vai ser bem legal, agora está voltando tudo. Tanto que tem um monte de gente chamando para ir nos bloquinhos, para sair com as crianças. Faz muito tempo que não tem festa, então o que a gente tem de oportunidade para levar as crianças para se divertir é legal”, finaliza.

Foi pensando no Carnaval deste ano que a professora da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), Isadora Bacha, viu uma oportunidade de empreender. “Eu estou dando uma disciplina de Empreendedorismo na Universidade e comecei a montar fantasias, como arquinhos e adereços para usar de exemplo na sala de aula mas o negócio deu certo e eu montei um ateliê”.

Em relação aos preços dos itens, ela relata que percebeu algumas mudanças nos valores. “Não estou acompanhando muito os preços, mas acho que as coisas estão bem mais caras que antes”.

Para a gerente da loja Bazar São Gonçalo, na rua 13 de junho, Ana Carolina Horácio, o comércio está se preparando está semana para as maiores vendas de fantasias.

“As vendas estão boas, na verdade essa semana agora é que tem mais procura, a gente se prepara para agora. Renovamos o estoque de fantasias. No geral, os preços tiveram um reajuste, e o pessoal compra mais fantasias infantil e para adultos são acessórios”.

Com informações da repórter Mylena Fraiha.

Leia mais: