A Natividade

Musical de Natal narra a história do nascimento de Jesus neste domingo (22), na Primeira Igreja Batista de Campo Grande

O Natal é, sem dúvida, uma das épocas mais esperadas do ano. É uma época que evoca sentimentos de união, esperança e fé. Em Campo Grande, a Primeira Igreja Batista se prepara para viver mais um momento de celebração com a realização do “Musical de Natal 2024” um evento grandioso que promete encantar e emocionar a todos com uma narrativa que remonta ao nascimento de Jesus, o Salvador.

A apresentação, marcada para o dia 22 de dezembro, será um espetáculo único e emocionante. A comunidade é convidada a participar de uma jornada de fé e arte, que busca retratar com sensibilidade e beleza os momentos mais marcantes da história bíblica do nascimento de Cristo.

Desde o anúncio do nascimento de João Batista ao profeta Zacarias, até o encontro de Isabel e Maria, a revelação do anjo Gabriel à jovem Maria e o sonho de José, todos esses momentos serão revividos de maneira vibrante e com uma profundidade que tocará os corações dos presentes.

O musical conta com mais de 100 pessoas envolvidas, entre atores, músicos, dançarinos e toda a equipe de produção. Entre os músicos, destaca-se a presença do renomado guitarrista Mateus Asato, um dos grandes nomes da música contemporânea. Conhecido mundialmente por suas colaborações com artistas como Bruno Mars, Jessie J, Tori Kelly, Sandy, entre outros, Asato trará sua musicalidade única para o espetáculo, adicionando uma camada especial à já rica sonoridade do evento.

A história bíblica em cena

O “Musical de Natal 2024” não se limita apenas a uma encenação; é uma verdadeira experiência imersiva. Cada cena do espetáculo foi cuidadosamente planejada para retratar, com excelência artística, os acontecimentos que marcaram a chegada de Jesus ao mundo. O anúncio do nascimento de João Batista e a reação do profeta Zacarias, o encontro com Isabe l, o anúncio do anjo a Maria e o sonho de José, são apenas alguns dos momentos que prometem ser de grande impacto, tanto pela dramaticidade das atuações quanto pelas músicas inspiradoras que acompanharão cada cena.

Um dos principais destaques do “Musical de Natal 2024” será a representação dos pastores nos campos e a visita dos magos, figuras emblemáticas que marcaram a história cristã dois anos após o nascimento de Jesus. Esses momentos serão retratados com um toque especial de criatividade, levando o público a uma viagem emocional e espiritual pela história sagrada do nascimento de Cristo.

Os preparativos para o evento estão a todo vapor, com a dedicação visível de todos os envolvidos. A música desempenha um papel central, com uma seleção de canções que capturam a beleza do Natal e a esperança trazida por Jesus, tocando profundamente os corações do público.

Além disso, os dançarinos terão um papel fundamental, trazendo leveza e beleza à narrativa, criando uma perfeita sinergia entre atores, músicos e dançarinos, que juntos farão deste musical uma experiência única e inesquecível.

Criatividade que vem do Alto

O processo de criação para o “Musical de Natal 2024” não é apenas uma questão de técnica e talento. Para Aurimar Mota, Ministro de Música e Diretor do evento, tudo começa com uma busca espiritual profunda. Antes de qualquer decisão artística, ele faz questão de pedir orientação a Deus, por meio de oração e leitura bíblica, para o espetáculo estar alinhado com os princípios e valores cristãos.

Mota explica que, ao escolher o tema do musical, sua primeira ação foi se colocar em oração, pedindo direção divina. “Sempre procuro primeiro me conectar com Deus, buscando Sua orientação. A oração e a meditação na Palavra de Deus são a base para qualquer decisão que eu tome, especialmente em um projeto como esse, que tem como objetivo celebrar o nascimento de Cristo”, afirma o ministro.

Com a inspiração recebida, o próximo passo foi selecionar as músicas que se encaixassem dentro desse tema e que, ao mesmo tempo, estivessem em total consonância com a narrativa bíblica. “A música tem um poder transformador, e minha tarefa é escolher canções que não apenas complementem a história, mas que também toquem os corações das pessoas de maneira profunda e verdadeira. Estar atento para que a história bíblica não fosse distorcida ou romantizada de maneira errada foi um desafio constante durante todo o processo”, revela Mota.

De acordo com os organizadores, o processo foi marcado por uma série de reuniões e ajustes. Após o roteiro e as músicas estarem definidos, cada líder de área assumiu a responsabilidade de preparar sua equipe, sempre com a missão de convergir todos para o mesmo objetivo: garantir que o espetáculo fosse coeso e mantivesse a essência do Natal cristão.

“Cada parte da produção, seja de figurino, coreografia ou música, precisava estar alinhada com o tema do musical. Houve um grande trabalho de integração entre os diferentes grupos para que, ao final, todos estivessem unificados na mesma mensagem e no mesmo espírito”, explica Aurimar.

Para a realização do musical, houve diversos obstáculos para a equipe de produção.Para Mota,o primeiro e talvez o maior desafio foi entender claramente a direção de Deus para o tema do musical. “Este será um espetáculo completamente diferente de todos que já fizemos nos últimos 22 anos à frente do Ministério de Música da Igreja”, afirma. Com essa experiência vasta, ele sabia que a apresentação precisava ser único e profundamente impactante. Para isso, foi fundamental buscar orientação divina, garantindo que a mensagem do Natal fosse transmitida de maneira autêntica e tocante.

“Este musical será completamente diferente de tudo o que fizemos nos 22 anos à frente do Ministério de Música. A escolha das músicas, que precisavam se encaixar na cronologia bíblica, e a missão de transmitir uma nova proposta para a equipe foram grandes desafios. Queremos tocar os corações de quem estiver presente ou assistindo online, e isso exigiu muitos ensaios, além do esforço financeiro para viabilizar a produção”.

O musical tem como principal objetivo transmitir o verdadeiro significado do Natal, centrando-se na mensagem bíblica de Jesus Cristo. Para os organizadores, o Natal vai além das reuniões familiares e celebrações típicas da época. O foco é lembrar ao público que Cristo, ao nascer e, posteriormente, ao sacrificar Sua vida por nós, trouxe o verdadeiro propósito para nossas existências.

“Não se trata de deixar de celebrar com festa, de dar presentes ou de fortalecer laços familiares, mas sim de reconhecer que é por Jesus que estamos aqui A intenção é que, ao reviver os momentos mais significativos da história de Jesus, o público seja tocado profundamente, refletindo sobre o nascimento do Salvador e a renovação da

vida que Ele nos oferece”, finaliza.

A entrada é gratuita e aberta a todas as idades. O espetáculo é uma oportunidade imperdível para vivenciar a magia do Natal, celebrar o nascimento de Jesus e, ao mesmo tempo, desfrutar de uma apresentação artística de alta qualidade. O musical une diferentes formas de expressão artística para criar uma experiência inesquecível para toda a família.

Serviço: O “Musical de Natal 2024” será realzado no dia 22 de dezembro, com duas apresentações marcadas para os horários de 17h e 19h30. As apresentações serão realizadas na Primeira Igreja Batista de Campo Grande, localizada na Rua 13 de Maio, 2647, no centro da cidade. Para aqueles que não puderem comparecer pessoalmente, haverá uma transmissão ao vivo do evento pelo canal oficial da igreja no YouTube (youtube.com/primeirabatista).

Amanda Ferreira