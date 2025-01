2025 já é Carnaval

De um feriado para o outro, Campo Grande já inicia preparativos para Carnaval de 2025 e divulga oficinas e ordem de desfiles

O Carnaval de Campo Grande 2025 está tomando forma e promete ser um dos maiores espetáculos culturais da capital sul-mato-grossense. Com a realização da Lienca (Liga das Escolas de Samba de Campo Grande), uma das datas mais esperada pelos brasileiros se prepara para levar ao público oficinas de técnicas de bateria e passista e um desfile inesquecível, repleto de história, emoção e samba no pé

Os desfiles das escolas de samba acontecerão nos dias 3 e 4 de março, a partir das 19h, na Praça do Papa, com entrada gratuita. O tema deste ano, “O Sonho Não Pode Acabar”, será um convite à reflexão e à celebração das tradições culturais da cidade e do estado. As escolas de samba, com seus enredos diversificados e impactantes, trarão ao palco um espetáculo de cores, ritmos e muita energia, envolvendo o público com suas narrativas emocionantes e alegorias deslumbrantes.

No dia 3, a festa começará com o desfile de Herdeiro, seguido pelas escolas Vila Carvalho, Catedráticos e Igrejinha. Já no dia 4, o grande show de abertura será seguido pelos desfiles das escolas Unidos do Cruzeiro, Deixa Falar e Cinderela. Em 2024, desfiles e blocos de carnaval reuniram cerca de 80 mil pessoas. Este ano, a expectativa é de que o Carnaval de Campo Grande seja um grande sucesso, reunindo foliões de todas as idades e de diferentes lugares do estado, unidos pelo amor ao samba e à cultura.

Projeto Samba MS — Oficinas

Os preparativos para o Carnaval 2025 incluem uma série de oficinas que prometem aproximar a comunidade e os futuros sambistas da folia. O Projeto Samba MS, que contará com a coordenação da Liga das Escolas de Samba de Campo Grande, realizará oficinas gratuitas de passista e bateria para quem deseja aprender ou aprimorar seus conhecimentos sobre o samba.

A oficina de passista, que acontecerá no dia 26 de janeiro, será ministrada pela professora Lara Morena, que ensinará os ritmos e passos característicos dessa dança tradicional, enquanto as oficinas de bateria, nos dias 27 e 29 de janeiro, serão conduzidas por Mestre Wlauer, que compartilhará seus conhecimentos sobre os ritmos da bateria de samba, essencial para a construção da energia do Carnaval.

As aulas serão abertas a todos, tanto para os já envolvidos nas escolas de samba quanto para aqueles que desejam ingressar no universo carnavalesco. As inscrições podem ser feitas diretamente pela LIGA, que fornecerá aos participantes certificados, uniformes e material de apoio. As aulas serão conduzidas por dois grandes nomes da cultura local: Mestre Wlauer, com mais de 30 anos de experiência à frente da bateria da Vila Carvalho, e Lara Morena, Princesa do Carnaval de 2020, rainha de bateria e reconhecida na dança de passista.

O Agente Cultural Alan Catharinelli explica que esses cursos são fundamentais para o aprimoramento da cultura do samba e para o fortalecimento da tradição carnavalesca de Campo Grande.

“A Lienca, em parceria com a Escola de Samba Vila Carvalho, oferece uma oportunidade única para a troca de saberes, tanto na arte da dança quanto na música, ajudando a preservar e a transmitir os conhecimentos relacionados ao samba. A participação nas oficinas é totalmente gratuita e serve como um esquenta para o Carnaval, permitindo que os inscritos se preparem para se divertir, seja nas escolas de samba, rodas de samba ou em qualquer evento carnavalesco”, destaca o agente.

Samba que vem de berço

Lara iniciou sua trajetória no Carnaval aos seis anos, na escola de samba São Bonito da Vila Carvalho, após se encantar com o Carnaval de São Paulo e Rio de Janeiro pela TV. Com o apoio de sua família, especialmente do tio, estilista de fantasias, ingressou no universo do samba e, ao longo dos anos, se destacou como Rainha Mirim e, mais tarde, Rainha de Bateria da Vila Carvalho. Com uma carreira marcada por desfiles em várias cidades e blocos, Lara vê o Carnaval como um espaço de transformação e empoderamento, especialmente para as mulheres, celebrando a diversidade e a beleza verdadeira, longe dos padrões impostos, e acreditando que o Carnaval é para todos, sem exceções.

“Minha carreira no mundo do samba é bem extensa. E o impacto que acredito que o Carnaval causa na vida das pessoas é transformador. O ambiente é muito acolhedor, as pessoas são muito calorosas. Nós, mulheres — passistas, rainhas de bateria e musas — sempre estamos acolhendo outras mulheres, empoderando-as, ajudando-as a se sentirem bonitas. Não é necessário ter o corpo perfeito. Nós empoderamos outras mulheres a serem felizes do jeito que são, porque o Carnaval é para todos, o Carnaval é de todos”, destaca Lara para a reportagem.

Durante a oficina, serão abordados aspectos importantes como a postura no Carnaval e como lidar com situações complicadas que as mulheres muitas vezes enfrentam, sentindo-se expostas. A oficina incluirá desde o passo base até o avançado do samba no pé, ajudando tanto quem já tem experiência em escolas de samba quanto os iniciantes. Além disso, Lara trabalhará a lapidação do samba, com o objetivo de torná-lo mais bonito e bem apresentado, e também orientará sobre a postura correta durante a apresentação, o que fazer e o que não fazer ao se vestir e dançar no Carnaval.

“Para quem nunca sambou antes, vou ensinar exercícios básicos de soltura de quadril, que a pessoa pode treinar em casa. O samba começa com os pés, mas o que realmente dá o ritmo e a resposta ao samba no pé é o quadril. Nesta oficina eu vou focar no samba riscado, um samba mais coreografado, cheio de detalhes que deixam a dança ainda mais bonita. O melhor de tudo é que é fácil de aprender e vai ser um prazer compartilhar essa técnica com todas”, afirma.

Na oficina de bateria de samba, O músico e percussionista Wlauer Castro Carvalho nasceu no berço do samba, na escola de samba Vila Carvalho. Desde os cinco anos de idade, já acompanhava seu pai tocando e, a partir daí, sua trajetória no meio musical começou. Desde criança, participava da bateria da Vila Carvalho e, aos quinze anos, se tornou o mestre da bateria da escola. Hoje, com 35 anos de experiência, Wlauer está à frente da bateria da Vila Carvalho, desempenhando um papel fundamental no comando dessa tradição musical.

“Os participantes podem esperar uma oficina focada em ensinar os fundamentos de uma bateria de escola de samba, além de aprenderem a tocar. Pode ter certeza de que, ao final da oficina, todos sairão com conhecimentos valiosos sobre a bateria de uma escola de samba e com aprendizado prático para aplicar no Carnaval”, destaca.

As principais técnicas abordadas na oficina são relacionadas à bateria de escola de samba, com foco no ritmo característico desse universo. Os participantes terão a oportunidade de aprender os fundamentos essenciais para se tornar ritmista de uma bateria de escola de samba. Durante a oficina, serão trabalhados os instrumentos típicos dessa formação, como surdo, caixa, tamborim, repinique, chocalho, agogô e cuíca, permitindo que os alunos se familiarizem com a sonoridade e a dinâmica da bateria.

Sempre digo que não existe instrumento difícil; o segredo está em escolher o instrumento com o qual eles se identifiquem. Meu objetivo é transmitir todo o conhecimento que recebi ao longo da minha trajetória, desde a infância, compartilhando o máximo possível para que eles possam sair da oficina não apenas satisfeitos, mas com uma boa leitura rítmica da bateria de escola de samba. O intuito é que, ao final, eles se sintam preparados para integrar qualquer bateria de samba que desejem” finaliza Wlauer.

Serviço: Para se inscrever nas oficinas e obter mais informações, entre em contato através do número (67) 99239-2803.

