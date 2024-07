Frio extremo mata quase 100 animais em MS

A onda de frio extremo que atinge Mato Grosso do Sul deixou quase 100 animais mortos na madrugada dessa sexta-feira (13), nos municípios de Tacuru e Ivinhema.

De acordo com a Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal), até o momento foram identificados 62 óbitos em Tacuru e 31 em Iguatemi.

Em 2023, cerca de quatro mil cabeças de gado morreram no Estado devido ao frio, que gerou prejuízos milionários aos pecuaristas. Conforme divulgado pelo diretor-presidente da Iagro, Daniel Ingold, não estão descartadas novas mortes, uma vez que ainda há animais sofrendo com hipotermia.

Frio intenso

De todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul, Ponta Porã foi a que teve a madrugada mais fria do ano, neste sábado (13), com mínima de 5,4°C e sensação térmica negativa de -0,8°C.

De acordo com o meteorologista Natalio Abrahao, as temperaturas despencaram novamente conforme previsto em todo o Estado. A maioria dos municípios teve mínimas entre 8 e 11°C.

Aral Moreira foi a segunda cidade com menor mínima, alcançando a marca dos 5,7°C e sensação térmica de 2,1°C. Em Campo Grande, os termômetros registraram 9°C com sensação de 3,1°C.

Na região Pantaneira, acostumada com temperaturas elevadas, a mínima chegou aos 10,6°C em Corumbá com sensação de 1,6°C. Por conta disso, os focos de incêndio no Pantanal reduziram drasticamente, aliviando o trabalho dos brigadistas.

