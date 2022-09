Independência reunirá milhares de apoiadores de Bolsonaro

Manifestações acontecem pela manhã e também no começo da tarde

Por: Rayani Santa Cruz

O Dia da Independência comemorado hoje, 7 de setembro, promete reunir milhares de

apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) em Campo Grande. Movimentos conservadores de Mato Grosso do Sul realizam motociata, carreata e Marcha para Jesus, no entorno da avenida Afonso Pena, Cidade do Natal e Praça do Rádio.

Ontem (6), cerca de 20 ônibus do movimento “Verde e Amarelo” saíram do Estado rumo a Brasília, onde também ocorrem manifestações pró-Bolsonaro. Enquanto isso, movimentos de esquerda não realizam manifestos e marcam mobilização nacional para sábado (10), na Praça do Rádio.

O candidato a governo do Estado Capitão Contar (PRTB) promove, junto com os demais movimentos de rua, motociata em Campo Grande. A expectativa é de reunir mais de 3 mil motos, entre simpatizantes e

patriotas de diversas cidades sul-mato-grossenses. Além de comemorar a independência do Brasil, o movimento visa apoiar a candidatura de Contar, a reeleição do presidente Bolsonaro e a garantia

da liberdade.

Segundo o candidato, a transformação precisa continuar no país, sem retrocessos.

“O 7 de setembro será a virada de chave a menos de 30 dias da eleição, não será a onda

Bolsonaro, será um tsunami, de patriotismo e esperança por renovação na política de MS”,

disse Capitão Contar.

Segundo Contar, a manifestação deve reunir manifestantes a pé, de carro e moto,

e os organizadores dizem que são bem-vindas todas as pessoas, independente do veículo

de locomoção.

Percurso da motociata

O percurso será o tradicional dos últimos anos. No entanto, foi feita uma alteração nos horários. Para

motos e bicicletas, a concentração será a partir das 14h,

no estacionamento do Yotedy.

Os carros estarão concentrados a partir das 14h, na Via Parque, e os pedestres, no QG do Capitão, em frente do Aquário do Pantanal.

Cidade do Natal

O movimento QG do Bolsonaro vai realizar concentração e manifesto nos altos da Avenida Afonso Pena, na Cidade do Natal, a partir das 15h.

O grupo vai ficar no período da tarde no local defendendo pautas como: combate ao comunismo e apoio a Bolsonaro.

Políticos participam

Os políticos da ala conservadora de MS participam dos manifestos, e como ocorreu no

ano passado devem subir em carretas, palcos e falar ao público e aproveitar o momento de campanha eleitoral. O candidato a deputado estadual Coronel David (PL) afirma que estará nas ruas de Campo

Grande no período da tarde, e de manhã participa da solenidade militar, representando a

Assembleia Legislativa.

“Atendendo a um chamado do presidente Bolsonaro, fizemos um vídeo de convocação

falando o quanto é importante irmos para rua e lutar pela liberdade, e defender as bandeiras. É importante demonstrar nosso amor pela pátria”, disse o coronel David ao jornal O Estado O candidato a deputado federal, conhecido como “gordinho do Bolsonaro”, Rodolfo Nogueira (PL), convidou a população de Dourados a comparecer na Praça Antônio João, centro do município, a partir das 16h. “Neste dia 7 de setembro estaremos nas ruas pela pátria, pela família e por nossa liberdade.”

O deputado federal Luiz Ovando (PP) também estará nas ruas de Campo Grande

neste 7 de setembro. “Precisamos comemorar o 7 de setembro, além da independência, conquistamos a liberdade. O presidente Bolsonaro devolveu o Brasil aos brasileiros. Para continuarmos seguros, é fundamental que você se manifeste, que vá às ruas empunhar a bandeira do Brasil. Vamos juntos mostrar

todo nosso apoio ao presidente Bolsonaro e ao nosso país.”

O deputado João Henrique Catan (PL) estará em carreata na Afonso Pena. “Neste 7 de setembro, mais uma vez, estaremos nas ruas, não só para comemorar o Bicentenário da Independência, mas

para defender nosso direito à liberdade, ao reequilíbrio das forças constitucionais, o respeito às leis, à família, à pátria. Ir para as ruas se manifestar é um ato legítimo e é onde também posso, não só

reivindicar, mas falar sobre meu trabalho como candidato à reeleição.”

O candidato ao governo Eduardo Riedel cumpre agenda na Capital, onde participa das comemorações do dia

7 de setembro. Às 14h Riedel participa da 34ª Marcha para Jesus, com concentração na Praça do Rádio.

A candidata Rose Modesto (União) informou que também participa da Marcha para Jesus.

