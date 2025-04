Polícia Militar recupera bicicleta furtada por dois menores em Três Lagoas

Na tarde da última quarta-feira (23), a Polícia Militar de Três Lagoas (MS) recuperou uma bicicleta furtada no interior de um shopping da cidade. O crime foi cometido por dois menores, com idades aproximadas entre 8 e 10 anos, e registrado por câmeras de segurança do local.

Segundo as imagens, a ação foi realizada em dupla: um dos menores permaneceu atento ao movimento enquanto o outro realizou o furto. Ambos utilizaram uma segunda bicicleta, que pode também ter origem ilícita, para facilitar a fuga.

Após o crime, os envolvidos desmontaram a bicicleta furtada e abandonaram parte dela em uma via próxima ao shopping, no cruzamento das ruas Milton Elias e João Silva, a cerca de 200 metros do local da ocorrência.

A equipe policial, formada pelo sargento J. Corrêa e o cabo Córdoba, localizou o material abandonado e o encaminhou à DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). A ocorrência foi registrada como “Achado de Coisa”.

Até o momento, os autores do furto ainda não foram identificados. A Polícia Civil segue com as investigações para localizar os responsáveis e devolver o bem ao proprietário.

